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Giriş Tarihi: 29.12.2021 00:44 Son Güncelleme: 29.12.2021 00:59

Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"

Fatih Terim’den Denizlispor maçı yorumu! Olmayan gollerin izahı yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta sahasında Denizlispor'a 9-8 yenilerek kupaya veda etti. Karşılaşma sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta sahasında Denizlispor'a 9-8 yenilerek kupaya veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

"OLMAYAN GOLLERİN İZAHI YOK"

"Maçı komplike hale biz soktuk. Olmayan gollerin izahı yok. En az 2 farklı öne geçmezseniz, futbol size her zaman sıkıntı yaratır. Nitekim yarattı da. Atamadığımız goller, oynadığımız müthiş oyunun gölgede kalan tarafı. Müthiş bir zevk vererek oynadığın bir oyunda, doğru yerde doğru vuruşlar yapılamadı. Ek olarak, bir metreden atamama becerisini, pardon, beceriksizliğini gösterdik."

"6. dakika bitti, 7 de bitti, 8'de yedik. Artık onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok. Genç takımın bu zararlarını, sahadaki bazı yanlışlarını, düzeltinceye kadar bu sıkıntıları çekeceğiz. Şu oyunu bir teknik adam olarak nasıl izah edersiniz..."

"BU BİZE YAKIŞMADI"

"Elendikten sonra nasıl elendiğinizin hiç önemi yok. Çünkü Galatasaray eleniyor. Bu, bize yakışmadı. Galatasaray'ın kurtuluşu bu. Yetenekleri gençlerle birlikte yola devam edeceğiz. Bu planın doğru olduğunu savunacağız. Açıkçası üzgünüm, benim de hayatımda böyle bir yıla denk gelmedi."

"YARIN BAŞKANLA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma, kulübümüzün ekonomik şartlarına baktığımızda, ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yarın başkanla da görüşeceğiz. Ekonomik durumumuz izin vermiyorsa, yapmayız da. İlla şu şöyle, bu böyle olacak diye bir kaide yok. Ekonomik durum çok açık."

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Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"
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