Göztepe’de Soner Aydoğdu yolcu

Bu sezon bir türlü beklentileri karşılaşamayan deneyimli orta saha oyuncusunun İttifak Holding Konyaspor'a gideceği iddia edildi. Göztepe'de 1.5 sezon görev yapan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un eski öğrencisini takımında görmek istediği vurgulanırken, yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda Soner'i satabileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılılara 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'den transfer olan Soner bu sene 18 lig maçına çıktı. Toplam 1403 dakika sahada kalan 30 yaşındaki oyuncu 1 gol atıp 2 de asist yaptı. Göztepe taraftarının bu sezon en çok tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen sol bek Berkan'ın da sarı-kırmızılılarla yollarını ayırabileceği ifade edildi. Dış transferde ise çalışmalarına başlayan Göztepe, gidecek oyuncuların durumuna göre hareket edecek. Şu anda 4 takviye planlayan yönetimin, ayrılan oyuncu sayısına göre daha fazla transfer yapacağı açıklandı.

KUPADA RAKİP SAMSUNSPOR

Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 1'inci Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 109, 2'nci kategori 22.5 ve 3'üncü kategori 12.5 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

