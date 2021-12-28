Hamit Altıntop başarının sırrını verdi! "Gelecek 3-4 senede..."

4. Türkiye Spor Zirvesi'nde konuşan Hamit Altıntop, "Kendimi genç arkadaşlara eski bir sporcu ve TFF yöneticisi olarak sorumlu hissediyorum. Bilgilerimizi paylaşmak, tecrübelerimizi yansıtmak, sahada uygulama fırsatı vermek ve sonunda da büyükleri olarak denetlemek gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Maddi-manevi imkanların arttığı ortamda maalesef Türkiye spor alanında günden güne kan kaybediyor ve geriye gidiyor." diyen Altıntop, "Bunun nedenlerinden biri biz yöneticileriz. Çünkü belirlediğimiz bir strateji yok. Eğitim kısmında hiçbir şekilde bilime önem vermiyoruz. Futbolda son senelerde milyar dolarların harcandığı bir ortamda, biz maalesef maneviyatımızı da kaybetmişiz. Çok fazla karamsar olmak istemiyorum. Bunlar olabilir diye düşünüyorum. Yanlışlar olacaktır. Bunlarda her paydaşın sorumluluğu vardır." diye konuştu.