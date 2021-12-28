KonyasporBaşkanı Fatih Özgökçen, galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Galip geliriz, mağlup oluruz veya berabere bitebilir ama Konyaspor 90 dakika mücadele eden bir takım olacak dedik. Hamdolsun ki puan, galibiyet hepsi çok güzel. Bunları bir kenara bırakın ama mücadele eden, 90'ıncı dakikaya kadar oyunu alma arzusundaki bir takım oluştuğu için oyuncularımla, teknik ekiple ve hepsiyle gurur duyuyorum."
Sağ bekte Umut var!
GÖZTEPE maçında kırmızı kart gördüğü için dün sahaya çıkamayan Rossier'in yerine Umut Meraş ilk 11'deydi. Teknik heyet, Atiba ve Umut'u bu bölgede denerken Önder Karaveli tercihini Umut'tan yana kullandı. 26 yaşındaki sol bek, Göztepe maçında ilk kezsağ bekte 4 dakika süre almıştı.