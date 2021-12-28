Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Hepsiyle gurur duyuyorum’
Giriş Tarihi: 28.12.2021

‘Hepsiyle gurur duyuyorum’

‘Hepsiyle gurur duyuyorum’
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Galip geliriz, mağlup oluruz veya berabere bitebilir ama Konyaspor 90 dakika mücadele eden bir takım olacak dedik. Hamdolsun ki puan, galibiyet hepsi çok güzel. Bunları bir kenara bırakın ama mücadele eden, 90'ıncı dakikaya kadar oyunu alma arzusundaki bir takım oluştuğu için oyuncularımla, teknik ekiple ve hepsiyle gurur duyuyorum."

Sağ bekte Umut var!
GÖZTEPE maçında kırmızı kart gördüğü için dün sahaya çıkamayan Rossier'in yerine Umut Meraş ilk 11'deydi. Teknik heyet, Atiba ve Umut'u bu bölgede denerken Önder Karaveli tercihini Umut'tan yana kullandı. 26 yaşındaki sol bek, Göztepe maçında ilk kez sağ bekte 4 dakika süre almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Son dakika haberi | BDDK, manipülatif açıklamalar yapan 26 isim hakkında suç duyurusunda bulundu! İşte o liste
Son dakika: Konyaspor, 90'da Beşiktaş'ı yıktı! Sonradan oyuna girdi 3 puanı getirdi...
Altın fiyatları yeniden YÜKSELİŞTE! Altın gram fiyatı düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 27 Aralık bugün Kapalıçarşı’da ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Son dakika: 27 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili genelge
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hepsiyle gurur duyuyorum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA