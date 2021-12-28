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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Kasapoğlu: Milletçe başarıya koşuyoruz

Kasapoğlu: Milletçe başarıya koşuyoruz
ATLETİZM Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda dün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılama noktası olan Dikmen Keklikpınarı'nda 86. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı. Erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı'ndan Topçu Asteğmen Cihat Ulus birinci olurken, kadınlarda Burcu Subatan ipi göğüsledi. Koşuya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her yıl katılımın arttığını söyledi. Kasapoğlu, "En son bin kişinin üzerindeydi, bu yıl 2 binin üzerinde koşucu var. Yaşlı, kadın, erkek herkes burada. Güçlenen bir spor ve başarıyla yürüyen bir spor politikamız var. Bu doğrultuda milletçe yürüyoruz, koşuyoruz" dedi.

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Kasapoğlu: Milletçe başarıya koşuyoruz
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