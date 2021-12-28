Kasapoğlu: Milletçe başarıya koşuyoruz

ATLETİZM Federasyonu ve Ankara İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda dün, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde ilk karşılama noktası olan DikmenKeklikpınarı'nda 86. BüyükAtatürk Koşusu yapıldı. Erkekler kategorisinde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Komutanlığı'ndan Topçu Asteğmen Cihat Ulus birinci olurken, kadınlarda Burcu Subatan ipi göğüsledi. Koşuya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her yıl katılımın arttığını söyledi. Kasapoğlu, "En son bin kişinin üzerindeydi, bu yıl 2 binin üzerinde koşucu var. Yaşlı, kadın, erkek herkes burada.Güçlenen bir spor ve başarıylayürüyen bir spor politikamızvar. Bu doğrultuda milletçeyürüyoruz, koşuyoruz" dedi.