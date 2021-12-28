Kayseri’den Yiğido’ya darbe

Sarı-kırmızılılar sahasında ilk 23 dakikada Gavranovic (2) ve Thiam ile bulduğu gollerle Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Kayserispor, Yiğido’nun 5 maçlık yenilmezlik (4G/1B) serisine de son verdi
Süper Lig'de son 5 haftada 4 galibiyet- 1 beraberlik alıp çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor'u dün Yukatel Kayserispor 23 dakikada durdurdu: 3-0. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 9'da Gavranovic'in golüyle öne geçti. 17'de yine sahneye çıkan İsviçreli forvet, penaltınoktası civarından yaptığı kafa vuruşuylafarkı 2'ye çıkardı. 23'te ise Gavranovic bu kez asist yaptı. Onun pasında cezasahası sol çaprazından şutunu atanThiam, topu uzak kale direğinindibinden ağlara yolladı ve skoru belirledi. Bu sonuçla Kayserispor 3 maç sonra galibiyet almayı başardı. Yiğido ise ilk yarıyı buruk kapattı.
'İLK 5 İÇERİSİNDE OLMALIYIZ'
KAYSERISPOR Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor gibi iyi bir ekibe karşı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "24 puandayız ama 28, 30 puana çok rahat ulaşabilirdik. Ben hedefe oynayabilmeliyim. Ben ilk 5 içerisinde yer almalıyım. Net! Transfer döneminde de bunu isteyeceğim. Taraftarlarımız takıma inanılmaz bir itici güç verdi. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı. Futbolculardan Emrah Başsan da "Taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler" dedi.