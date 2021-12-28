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Giriş Tarihi: 28.12.2021 16:34

Mounir Chouiar Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı

DHA
Mounir Chouiar Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transferde hareketli günler de başladı. Yeni Malatyaspor, başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile başarılı sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'in yollarını ayırdığı öğrenildi.

Yeni Malatyaspor, sol kanat oyuncusu Mounir Chouiar'i, bu sezon kiralık satın alma opsiyonlu olarak Dijon Kulübü'nden transfer etmişti.

Piyasa değeri 4.8 milyon avro olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Mounir'in Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

İstanbul'a geçerek ülkeden ayrıldığı öğrenilen Mounir Chouiar, takımdan yollarını ayırma konusunda kulüpten açıklama yapılmasını bekleniyor. Mounir Chouiar, Yeni Malatyaspor'da çıktığı 17 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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Mounir Chouiar Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı
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