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Giriş Tarihi: 28.12.2021

Puchacz hazır kıta

YUNUS EMRE SEL
Puchacz hazır kıta

22 yaşındaki oyuncu, kendisine yapılan teklifi kabul etti. Union Berlin 3 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu indirirse transfer gerçekleşecek

Trabzonspor, Polonyalı sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz için kulübü Union Berlin'e yaptığı resmi teklife cevap bekliyor. Oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen bordo-mavililer, kulübünden izin alarak Puchacz ile anlaşmaya varmakta zorlanmadı. Kulüpler arasındaki bazı rakamsal farklılıklar ise devam ediyor. Trabzonspor scout ekibinin Puchacz için, "Yetenekli.. Mevkiinde güçlü, pozisyon bilgisi iyi ve gelişime açık" raporu verdiği öğrenilirken, 22 yaşındaki oyuncu için Union Berlin'in istediği 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun alt seviyelere çekilmesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılacağı ifade edildi.

DOĞUKAN İÇİN TAKAS FORMÜLÜ
TRABZONSPOR, Antalyaspor'da forma giyen Doğukan Sinik'i takas karşılığında kadrosuna katmak istiyordu. Antalyaspor'un da Karadeniz ekibinden Abdulkadir Parmak, Yunus Mallı ve Trondsen ile ilgilenmesi üzerine sürpriz bir takas gündeme geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onay vermesiyle takasta karşılık olarak Doğukan Sinik istenecek. Henüz kulüpler arasında resmi görüşmeler başlamazken sol kanat, sağ kanat ve ofansif orta saha bölgelerinde oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu, 14 maçta forma giydi ve 1 gol ile 1 asistlik performans sergiledi.

BİTMEYEN AŞK EFECAN
TRABZONSPOR geçen sezon devre arasında istediği Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca için yine devrede... Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Efecan için önümüzdeki hafta Akdeniz ekibine resmi teklif yapılacak. 31 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 17 maçta 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Trabzonsporlu taraftarlar da Efecan'ın sosyal medya hesabına bordo-mavili kulübe gelmesi yönünde mesajlar yağdırdı.

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Puchacz hazır kıta
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