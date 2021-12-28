Vincenzo Montella’dan transfer açıklaması!

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Montella, transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, ocak ayı dönemini bir tamir süreci olarak gördüklerini belirtti. Transfer konusunun tam netleşmediğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Transferde başkanımızın ve kulübümüzün niyeti, isteğimiz çok önemli. Ben bunu biliyorum. Başkanımızın tabii ki de takımımızı geliştirmek açısından bir fırsat bulursa kesinlikle yatırım yapacağını biliyorum. O yüzden biz çalışmalarımıza devam ederken, kulübümüzün ne kadar çok çalıştığını da biliyoruz. Ancak bu konuda ne olur ne biter bilemiyorum. Ocak ayı transfer döneminin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Takımlar kendi iyi futbolcularını vermez. Ancak fırsatlar olursa, oluşursa, değerlendireceklerini de tahmin ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan Montella, yarın karşılaşacakları Ankaraspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, "Çaykur Rizespor'a karşı aldıkları galibiyeti biraz analiz ettim. Beraber oynayan ve sert oynamayı hedefleyen bir takım. Kontrataklarda belirli organizasyonları var ve açıkçası topa sahip olmadıkları bölümde de organizasyonlu bir görüntü sergiliyorlar. Ankaraspor maçının tam konsantrasyon gerektirdiğini, kendi performansımızı sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

FUTBOLCULAR İLK YARIYI DEĞERLENDİRDİ

Takımın sol beki Kaan Kanak, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, yaptıkları hatalar üzerinde çalışıp, ikinci yarı daha güzel bir futbol izleteceklerini kaydetti. Kupa maçına değinen Kanak, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Benim şahsi hedefim, inşallah final oynarız. Ben daha önce final oynadım. Burada da ilk çıktığımız sene neden olmasın? Bizde kupayı alabilecek potansiyel var. Takımımız çok kaliteli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Arijanet Anan Muric ise ilk yarıda kaybettikleri puanları ikinci yarıda telafi edeceklerini dile getirdi. Muric, Ankaraspor ile oynayacakları kupa maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, her kulvarda mücadelelerini göstermek istediklerini sözlerine ekledi.