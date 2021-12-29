Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."

Galatasaray'da göreve gelen Burak Elmas yönetimi, Fatih Terim ile birlikte çalışmaya devam etmiş ve 3 yıllık bir planlama belirlemişti. Bu planlamada birçok genç oyuncu transfer edilirken, Süper Lig'de beklenen performans gösterilemedi.
Ligde zirveden uzak kalan sarı-kırmızılılar, son olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Denizlispor'a penaltılar sonunda elenerek kupaya veda etti.
Taraftarların yoğun tepkileri sosyal medyada gündem olurken Fatih Terim ve Burak Elmas yönetimi istifaya davet edildi.
Öte yandan Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın yaşananların üzerine sosyal medya hesabından beğendiği paylaşım olay yarattı.
Fatih Terim için yapılan istifa paylaşımındaki, "Sayın Mustafa Cengiz'in ahı varken iki yakanız bir araya gelmez. Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz" ifadesi dikkat çekti.
Bu haberin ortayı çıkmasının ardından Abdürrahim Albayrak yaptığı beğeniyi kaldırdı.
Abdurrahim Albayrak yaptığı beğeniyi kaldırmasının ardından başka bir taraftarın yaptığı "Galatasaray gençleşti, taraftar yaşlandı." gönderisini beğenerek Galatasaray yönetiminin ''Gençleşme'' oluşumuna tepki gösterdi.