Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi
Giriş Tarihi: 29.12.2021 14:34

Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi

İHA
Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF’ye geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem performanslarından duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Çebi, Nihat Özdemir ile hakem hatalarını görüşecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşecek olan Çebi, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ İLE TFF GÖRÜŞTÜ
Kulüpler Birliği Vakfı İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun yer aldığı toplantıda naklen yayın ihalesinin yanı sıra gündemdeki konular görüşüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinden ayrılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir kendisini uğurladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Yerli aşı TURKOVAC'da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Aileden ilk açıklama geldi...
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor
Ünlü çiftin başı belada! Takıntılı alacaklı tatilde bile nefes aldırmadı
SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022'nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu
Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi
Vahşi cinayette video detayı! Ölmeden yarım saat önce eşine...
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF'ye geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA