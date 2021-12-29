Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarını görüşmek üzere TFF’ye geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşecek olan Çebi, aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirecek.

KULÜPLER BİRLİĞİ İLE TFF GÖRÜŞTÜ

Kulüpler Birliği Vakfı İstişare Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 1. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun yer aldığı toplantıda naklen yayın ihalesinin yanı sıra gündemdeki konular görüşüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinden ayrılırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir kendisini uğurladı.

