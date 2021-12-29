Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR açıklaması!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 16:29

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den VAR açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem performanslarından duydukları rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Nihat Özdemir ile görüşen Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşen Ahmet Nur Çebi, görüşmenin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirdi.

"BURAYA DEFALARCA KEZ GELDİM"

"Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş'ın başkanı olarak buraya defalarca kez geldim. Görevimin, birinci aşamasını bu şekilde yapmaya gayret ettim. Ben gelmeden daha evvel yapılan bir toplantı vardı. Sayın Ali Koç ve Sayın Ahmet Ağaoğlu katılmış."

"BEN KULÜBÜN BÜROKRASİNİ YÖNETMEK ZORUNDAYIM"

"Sayın Süleyman Hurma da keza. Ben toplantıya yetişemedim. Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben kulübün bürokrasisini yönetmek zorundayım. Benim bunları yapmadığım şekilde algı yapılmasını doğru bulmuyorum."

"VAR HAKEMLERİYLE SAHA HAKEMLERİ AYRILMALI"

"VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞIM İÇİN GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Ben, Beşiktaşım için gerekeni doğru bildiğim yolda yapmaya devam edeceğim. TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar."

ÖNDER KARAVELİ AÇIKLAMASI

"Ben, şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Hocanın takım üstündeki etkisi ve onlarla olan yakınlığı, benim için başka bir kriter, gözlem olacaktır. Hocanın şu ana kadar bu konularda başarılı olduğunu görüyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Yerli aşı TURKOVAC'da peş peşe son dakika gelişmeleri: Çok ciddi bir sonuç
SON DAKİKA: Aksaray'daki dayakçı öğretmen ile ilgili karar çıktı! Aileden ilk açıklama geldi...
SON DAKİKA: YPG/PKK'lı teröristler ÇNRA'larla saldırdı! TSK çok sert karşılık verdi! İşte 8 terörist böyle öldürüldü...
SON DAKİKA | Keskin ve dar virajlar tarih oluyor! Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak tünel açılıyor
SON DAKİKA | Merkez Bankası 2022'nin yol haritasını belirledi! İşte para ve kur politikası raporu
Ünlü çiftin başı belada! Takıntılı alacaklı tatilde bile nefes aldırmadı
Dün yoğun bakımda uyandırılmıştı! Asiye Ateş'ten sevindiren haber geldi
SON DAKİKA: Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme! Başak Cengiz'i öldüren cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den VAR açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA