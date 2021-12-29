Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den VAR açıklaması!

"BEN KULÜBÜN BÜROKRASİNİ YÖNETMEK ZORUNDAYIM"

"Sayın Süleyman Hurma da keza. Ben toplantıya yetişemedim. Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben kulübün bürokrasisini yönetmek zorundayım. Benim bunları yapmadığım şekilde algı yapılmasını doğru bulmuyorum."

"VAR HAKEMLERİYLE SAHA HAKEMLERİ AYRILMALI"

"VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞIM İÇİN GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Ben, Beşiktaşım için gerekeni doğru bildiğim yolda yapmaya devam edeceğim. TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar."

ÖNDER KARAVELİ AÇIKLAMASI

"Ben, şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Hocanın takım üstündeki etkisi ve onlarla olan yakınlığı, benim için başka bir kriter, gözlem olacaktır. Hocanın şu ana kadar bu konularda başarılı olduğunu görüyorum."