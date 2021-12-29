Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’den VAR açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemlerin performanslarından duyduğu rahatsızlık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na geldi. Ahmet Nur Çebi'yi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir karşılarken, Kulüpler Birliği Vakfı İstişare toplantısı nedeniyle federasyonda bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu da Çebi'yle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri girişinde görüştü. Nihat Özdemir ile görüşen Ahmet Nur Çebi, görüşmenin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yapısının değişmesi konusunda da fikirlerini dile getirdi.
"BURAYA DEFALARCA KEZ GELDİM"
"Hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş'ın başkanı olarak buraya defalarca kez geldim. Görevimin, birinci aşamasını bu şekilde yapmaya gayret ettim. Ben gelmeden daha evvel yapılan bir toplantı vardı. Sayın Ali Koç ve Sayın Ahmet Ağaoğlu katılmış."
"BEN KULÜBÜN BÜROKRASİNİ YÖNETMEK ZORUNDAYIM"
"Sayın Süleyman Hurma da keza. Ben toplantıya yetişemedim. Camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben kulübün bürokrasisini yönetmek zorundayım. Benim bunları yapmadığım şekilde algı yapılmasını doğru bulmuyorum."
"VAR HAKEMLERİYLE SAHA HAKEMLERİ AYRILMALI"
"VAR hakemleriyle, saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ceza kurumu da mükafat kurumu gibi kullanılmalıdır. Eğer bir hakem yanlış yaptıysa, ceza verilmesi gerektiğini düşünüyorum."
"BEŞİKTAŞIM İÇİN GEREKENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"
"Ben, Beşiktaşım için gerekeni doğru bildiğim yolda yapmaya devam edeceğim. TFF'nin bakışının çok daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha dikkatli ve titiz bakmaları gerektiğini kendileri de kabul ediyorlar."
ÖNDER KARAVELİ AÇIKLAMASI
"Ben, şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla çok daha mutlu bir çalışma ortamı olacaktır. Hocanın takım üstündeki etkisi ve onlarla olan yakınlığı, benim için başka bir kriter, gözlem olacaktır. Hocanın şu ana kadar bu konularda başarılı olduğunu görüyorum."