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Giriş Tarihi: 29.12.2021 13:04 Son Güncelleme: 29.12.2021 13:34

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Szalai, en golcüsü Mesut Özil

AA
Fenerbahçe’nin en istikrarlısı Szalai, en golcüsü Mesut Özil

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, beklentilerin uzağında kaldı. 19 maçın 18'inde forma giyen ve toplam 1464 dakika sahada kalan Attila Szalai, en istikrarlı oyuncu olarak ön plana çıktı. Mesut Özil, ligin ilk yarısında attığı 7 golle sarı-lacivertli takımın en skorer futbolcusu oldu.

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, istediği performansı sergileyemedi.

Süper Lig'in ilk 19 haftalık periyodunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 32 puanın 18'ini iç sahada, 14'ünü ise deplasmanda oynadığı müsabakalarda hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe, toplam 31 kez fileleri havalandırırken, bu gollerin 26'sı ayakla, 2'si kafa vuruşuyla, 3'ü ise penaltı atışıyla kaydedildi. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Toplam 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran sarı-lacivertliler, sadece 1 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. Oynadığı müsabakaların 11'inde ilk golü bulan Fenerbahçe, bunların 8'ini kazandı. Sarı-lacivertli ekip, ilk golü kalesinde gördüğü 8 karşılaşmanın 4'ünde ise sahadan puansız ayrıldı.

EN ÇOK SÜRE ALAN SZALAİ

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, Süper Lig'in ilk yarısında en çok süre alan isim olarak dikkati çekti. Szalai, forma giydiği 18 maçta 1464 dakika sahada kalarak sarı-lacivertli takımın ligdeki en istikrarlı oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'de Szalai'den sonra en fazla süreyi, çıktığı 17 karşılaşmada 1421 dakika sahada kalan Güney Koreli stoper Kim Min-jae aldı.

EN GOLCÜ MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Mesut Özil oldu. Ligin ilk 19 haftasında fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Fileleri 7 kez havalandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez ağları sarsarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Dimitrios Pelkas ise birer gol kaydetti.

3 KIRMIZI VE 38 SARI KART

Sarı-lacivertli futbolcular, Süper Lig'in ilk yarısında 3 kırmızı ve 38 sarı kart gördü. Fenerbahçe'nin ligin ilk 19 haftasında oynadığı müsabakalarda Marcel Tisserand, Kim Min-jae ve Filip Novak, birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu arada sarı-lacivertli takım, çıktığı 19 maçta toplam 87 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligin ilk yarısında forma giyen sarı-lacivertli futbolcuların istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol
Attila Szalai 18 1464 3 - -
Kim Min-jae 17 1421 2 1 -
Ferdi Kadıoğlu 15 1237 1 - 2
Luiz Gustavo 13 1109 3 - 1
Mesut Özil 16 1013 - - 7
Filip Novak 14 993 3 1 2
Bright Osayi-Samuel 14 962 1 - 1
Altay Bayındır 10 883 1 - -
Marcel Tisserand 12 849 2 1 -
Berke Özer 10 827 1 - -
Miha Zajc 14 781 4 - 3
Diego Rossi 14 749 1 - 2
Mergim Berisha 11 665 - - 3
Miguel Crespo 11 642 2 - 1
Serdar Dursun 14 629 - - 5
Enner Valencia 13 622 1 - 2
Serdar Aziz 10 593 3 - -
Mert Hakan Yandaş 11 576 4 - -
İrfan Can Kahveci 9 543 3 - 1
Jose Sosa 10 491 1 - -
Muhammed Gümüşkaya 10 490 - - -
Nazım Sangare 11 472 1 - -
Dimitrios Pelkas 9 324 1 - 1
Max Meyer 4 215 - - -
Mbwana Samatta 3 163 - - -
Ozan Tufan 1 14 - - -
Arda Güler 2 6 - - -

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Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Szalai, en golcüsü Mesut Özil
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