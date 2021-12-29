Fenerbahçe’nin en istikrarlısı Szalai, en golcüsü Mesut Özil

EN GOLCÜ MESUT ÖZİL

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncusu Mesut Özil oldu. Ligin ilk 19 haftasında fileleri 31 kez havalandıran sarı-lacivertli ekipte toplam 13 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Fileleri 7 kez havalandıran yıldız futbolcu Mesut Özil, en golcü isim olarak ön plana çıktı. Serdar Dursun 5, Mergim Berisha ile Miha Zajc ise 3'er gole imza attı.

Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Diego Rossi ve Enner Valencia 2'şer kez ağları sarsarken, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci ve Dimitrios Pelkas ise birer gol kaydetti.