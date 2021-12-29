İtalyan devi Milan, Attila Szalai’yi istiyor

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Szalai, İtalya'da manşetlerden inmiyor.

23 yaşındaki oyuncu son olarak Milan için yazıldı. 2015-2017 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen Simon Kjaer dizinden sakatlanıp sezonu kapatınca Milan, Danimarkalı savunmacının yerini doldurmak için harekete geçti.

İtalyan medyasına göre Milan'ın bu bölge için listesinde 3 futbolcu var. Lille'de top koşturan Sven Botman ve PSG'den Abdou Diallo, kırmızı- siyahlıların öncelik verdiği isimler.

Ancak maliyetlerinin yüksek olması Szalai'yi öne çıkarıyor.

Macar futbolcu için eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın formasını giydiği Napoli'nin de devrede olduğu ancak henüz girişimlere başlamadığı belirtildi.

Milan, Szalai'nin transferini 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis ücretine bitirmeyi planlıyor ancak sarı-lacivertli yönetimin tavrı net; isteyen 20 milyon Euro'yu getirir.