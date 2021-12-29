Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kurnaz Sassuolo!
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Kurnaz Sassuolo!

YUNUS EMRE SEL
Kurnaz Sassuolo!

Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki stoperi ikna etti fakat kiralık teklifini kabul etmeyen İtalyan ekibi, bonservis için 5 milyon Euro istedi

Trabzonspor'un stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi Kaan Ayhan oldu. Edgar'ın sakatlanmasının ardından defansın göbeğine yerli bir takviye planlayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncuyla telefonda görüşerek fikrini sordu ve olumlu yanıt aldı. Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu. Ancak İtalyan kulübü Kaan'ı kiralık göndermek istemediğini, sadece satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un istekli tavrını görünce fiyatı da artıran Sassuolo, bonservis için 5 milyon Euro talep etti. Rakamı yüksek bulan Trabzonspor, Basel forması giyen Eray Cömert'i gündemine aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yeni yıl öncesi 'burs-kredi' müjdesi: Bu gece hesaplarda olacak
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurnaz Sassuolo!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA