Kurnaz Sassuolo!

Bordo-mavili yönetim, 27 yaşındaki stoperi ikna etti fakat kiralık teklifini kabul etmeyen İtalyan ekibi, bonservis için 5 milyon Euro istedi
Trabzonspor'un stoper bölgesindeki acil ihtiyacı kapatmak için ilk teklif yaptığı isimlerden birisi Kaan Ayhan oldu. Edgar'ınsakatlanmasınınardındandefansın göbeğineyerli bir takviye planlayanKaradeniz ekibinde teknikdirektör Abdullah Avcı, millioyuncuyla telefonda görüşerekfikrini sordu ve olumluyanıt aldı. Bunun üzerine Sassuolo ile temaslara başlayan bordo-mavili yönetim, kiralık teklifinde bulundu. Ancak İtalyan kulübü Kaan'ı kiralık göndermek istemediğini, sadece satışına onay verebileceklerini iletti. Trabzonspor'un isteklitavrını görünce fiyatı daartıran Sassuolo, bonservisiçin 5 milyon Euro talepetti. Rakamı yüksek bulan Trabzonspor, Basel forması giyen Eray Cömert'i gündemine aldı.