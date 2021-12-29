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Giriş Tarihi: 29.12.2021 15:27

Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "İnşallah Ali Koç'u..."

İHA
Yılmaz Vural’dan flaş Fenerbahçe sözleri! İnşallah Ali Koç’u...

İlk yarıda beklenilen performansından uzak kalan Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'de yeni hocanın kim olacağı merak ediliyor. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, hakkındaki Fenerbahçe iddialarına cevap verdi. Vural, "Bazı yöneticilerle görüştüm, inşallah Ali Bey'i ikna ederler" dedi.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinden sonra takımın başına kimin geçeceği merak ediliyor. Son dönemlerde Yılmaz Vural'ın ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.

"F.BAHÇE'YE İYİ TOP OYNATIRIM"

Fenerbahçe'yi çok istediğini belirten Yılmaz Vural, "Fenerbahçe'ye iyi top oynatırım" diye konuştu. Fenerbahçe'nin antrenörsüz bir dönemde olduğunu ve bazı yöneticilerle görüştüğünü belirten Yılmaz Vural, "İnşallah Ali Bey'in aklına girer de bizi de Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir. Ben orada olursam kimseyi mahcup etmem" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe camiası ile uyum içerisinde çalışabileceğini vurgulayan Vural, "Diğer gelecek alternatiflerden daha fazla iş yapacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Yılmaz Vural'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "İnşallah Ali Koç'u..."
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