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Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:36 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:37

Adana Demirsporlu Yunus Akgün göz doldurdu!

DHA
Adana Demirsporlu Yunus Akgün göz doldurdu!

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden Yunus Akgün, ilk yarıda gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 21 yaşındaki genç bu sezon tüm kulvarlarda olmak üzere 6 gol ve 10 asistlik bir katkı yapmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un 21 yaşındaki genç futbolcusu Yunus Akgün performansıyla göz dolduruyor. 2 sezondur Galatasaray'dan Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 2020-2021 sezonunda 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

BU SEZON 20 MAÇTA 6 GOL 10 ASİSTLİK BİR KATKI YAPTI

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onayıyla Adana Demirspor'a 1 yıl daha kiralık olarak gönderilen hücum oyuncusu bu sezon ise şu ana kadar 20 maça çıkıp 6 gol 10 asistlik performansıyla katkı sağladı.

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın da gelişiyle de performansı yükselen genç oyuncu, takımın asist yükünü de çekiyor. Kupada 6 asist yapan Akgün, ligde ise 4 golün hazırlayıcısı oldu.

"BİZE GALATASARAY'DA NEREDE OLURSAN OL, EN İYİSİNİ YAPMAYI ÖĞRETTİLER"

Yunus Akgün, Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor formasıyla Galatasaray karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyeti getirerek şöyle konuşmuştu:

"Benim için duygusal anlamda önemli bir maçtı. Galatasaray'da büyüdüm. Galatasaray'da yetiştim. Bize Galatasaray'da nerede olursan ol, en iyisini yapmayı öğrettiler. Burada kiralığım, Galatasaray'a geri döneceğim. Burada kendimi ne kadar geliştirirsem, Galatasaray'a da o kadar güçlü döneceğim."

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Adana Demirsporlu Yunus Akgün göz doldurdu!
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