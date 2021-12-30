Aslan dövmeli kahraman

Denizli’yi son 16’ya taşıyan 21 yaşındaki kaleci, bisikletiyle idmana giderken kaza yaptı. Eldivenleri asacaktı, vazgeçti... Aslan dövmeli Abdulkadir, Türkiye’nin gündemine oturdu
Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u sırtlayan kaleci Abdulkadir Sünger, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Genç file bekçisi, Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlar, seri penaltılarda gole çevirdiği atış ve çıkardığı penaltıyla takımına turu getirmişti. Tüm dikkatleriüzerine çeken 21 yaşındakieldivenin 4 yıl önce kariyerindebir dönüm noktası yaşadığı ortayaçıktı. Denizlispor'un U19 takımındayken idmanlara bisikletle giden Abdulkadir, bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sol ayağından ameliyat geçiren genç kaleci, bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdi ancak antrenörüRemzi Özdemir'inikna etmesiyle oynamaya devam etti. Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdulkadir, kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından A Takım'a alındı ve 2. kaleci oldu. Çocukluktan beriGalatasaraylı olanve koluna aslandövmesi yaptıran Abdulkadir, önceki gece de kurtarışlarıyla zaferde başrol oynadı.
BU İLK DEĞİL!
Kupada Galatasaray'a karşı kalesinde duvar ören Abdulkadir Sünger, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımın başına büyük iş açmıştı. 21 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de sondan bir önceki hafta G.Saray karşılaşmasında Emre Akbaba'nın penaltısını kurtarmıştı. Maç 4-1 Aslan'ın üstünlüğüyle sonuçlansa da sezon sonunda G.Saray, averaj farkıyla şampiyonluktan olmuştu.
3 YILDA A TAKIM'A YÜKSELDİ
2016'DA Denizli'nin amatör kulübü Sarayköy 26'nın altyapısında futbola başlayan Abdulkadir Sünger'in daha sonra Denizlispor'un altyapısına transferi gerçekleşti. 2017'de U19'a yükselirken, 2020 yılında A Takım kadrosuna katılarak profesyonel oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, Ege ekibinde toplamda 10 maçta ter döktü.