Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan dövmeli kahraman
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Aslan dövmeli kahraman

UĞUR ÇEM
Aslan dövmeli kahraman

Denizli’yi son 16’ya taşıyan 21 yaşındaki kaleci, bisikletiyle idmana giderken kaza yaptı. Eldivenleri asacaktı, vazgeçti... Aslan dövmeli Abdulkadir, Türkiye’nin gündemine oturdu

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'u sırtlayan kaleci Abdulkadir Sünger, gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Genç file bekçisi, Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlar, seri penaltılarda gole çevirdiği atış ve çıkardığı penaltıyla takımına turu getirmişti. Tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki eldivenin 4 yıl önce kariyerinde bir dönüm noktası yaşadığı ortaya çıktı. Denizlispor'un U19 takımındayken idmanlara bisikletle giden Abdulkadir, bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sol ayağından ameliyat geçiren genç kaleci, bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdi ancak antrenörü Remzi Özdemir'in ikna etmesiyle oynamaya devam etti. Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdulkadir, kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından A Takım'a alındı ve 2. kaleci oldu. Çocukluktan beri Galatasaraylı olan ve koluna aslan dövmesi yaptıran Abdulkadir, önceki gece de kurtarışlarıyla zaferde başrol oynadı.

BU İLK DEĞİL!
Kupada Galatasaray'a karşı kalesinde duvar ören Abdulkadir Sünger, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımın başına büyük iş açmıştı. 21 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de sondan bir önceki hafta G.Saray karşılaşmasında Emre Akbaba'nın penaltısını kurtarmıştı. Maç 4-1 Aslan'ın üstünlüğüyle sonuçlansa da sezon sonunda G.Saray, averaj farkıyla şampiyonluktan olmuştu.

3 YILDA A TAKIM'A YÜKSELDİ
2016'DA Denizli'nin amatör kulübü Sarayköy 26'nın altyapısında futbola başlayan Abdulkadir Sünger'in daha sonra Denizlispor'un altyapısına transferi gerçekleşti. 2017'de U19'a yükselirken, 2020 yılında A Takım kadrosuna katılarak profesyonel oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, Ege ekibinde toplamda 10 maçta ter döktü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meteoroloji'den 'Kırmızı' kodlu uyarı! Metrekareye 300 kilo yağış düşecek, okullar tatil edildi...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde: TBMM'ye sunuldu...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dolardaki hareketliliği değerlendirdi: Her şey kontrol altında
Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe’nin oğlu vefat etmişti! İzzet Altınmeşe oğlunun vefatından sonra ilk defa konuştu!
SON DAKİKA | Altın için yeni karar Resmi Gazete'de! Altın hesapları için Merkez Bankası harekete geçti
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Tedbirlerde değişiklik olmayacak
Abdürrahim Albayrak'ın beğendiği paylaşım Galatasaray'da olay yarattı! "İki yakanız bir araya gelmez..."
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı! İşte Erkan Petekkaya’nın son durumu
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan’a soruşturma
Son dakika: 29 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan dövmeli kahraman
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA