Ayrılık yok yola devam

Sarı-kırmızılılarda eleştiri oklarının yöneldiği Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile toplantı yaptı. Birlikte devam etme kararı veren ikili, ocak planını hazırladı
Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Taraftarın ardındankulüp üyelerinin de sosyalmedyada istifaya davetetmeye başladığı tecrübeliçalıştırıcı, dün BaşkanBurak Elmas ilebir toplantı gerçekleştirdi. Öncesinde, "Transfer için ekonomik durumumuzmüsait değilse hamle yapmayız" sözleriyle yönetim cephesinde durumu yumuşatan Terim ile Başkanarasında 1.5 saat süren zirvedeyola devam kararı alındı, istifaayrılıksöylentileri boşa çıktı.
FORVETE KİRALIK TAKVİYE ÇÖZÜMÜ!
Elmas-Terim görüşmesi sonucundaocak ayı için alınankararlar şunlar: 1-GEDSON Fernandes dışında maliyetli transfer yapılmayacak. 2-GOL sorununu çözme adına mali şartları uygun kiralık forvet takviyesi gündemde. 3-GIRESUNSPOR ile anlaşılarak kaleci problemi Okan Kocuk'la çözülecek. 4-GUSTAVO Assunçao ve Fatih Öztürk'ün sözleşmeleri feshedilecek. 5-LUYINDAMA kiralık olarak gönderilecek. 6-BABEL ve DeAndre Yedlin kulüp bulmaları halinde elden çıkartılacak. 7-ASTRONOMIK teklif gelmedikçe Avrupa düşünülerek Kerem ve Marcao takımda tutulacak.
KALECI DENKLEMI!
İSMAİLÇipe ile ikinci yarıya başlamak istemeyen G.Saray, kiralık kalecisi Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri çağırdı. Adana Demir'den Ferhat Kaplan'ı isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Okan'ın dönmesine izin verecek. Cimbom da 3. kalecisi Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a gönderecek.
Bülent TİMURLENK
Analiz sorgusu ve bencillik!
Kupada sürpriz olabilir ama Denizli'ye elenmekten daha kötü bir icraat varsa kariyerinde bir sezonda 15 maça çıkmamış İsmail Çipe'yi ikinci kaleci ilan edip yeni kontrat vermektir. Cicaldau ve Morutan şu anda insanlara Petre ve Bratu'yu çağrıştırıyor. G.Saray'ın bu sezonki 11'inden eğer iyi bir teklif gelip satmazsa 'Gelecek sezon şampiyonluk yarışında varım' diyen bir 11'de sadece Marcao, Kerem, Nelsson ve Mostafa var. Nelsson hariç bu oyuncular bu sezondan önce gelmişlerdi. G.Saray'da tartışma gündemini 'Terim, kendi yerine birini yetiştirmiyor' değil, şunlar oluşturmalı: Terim yönetimindeki oyuncuların kaçının gelişim gösterdiği. Rakiplerin ne kadar analiz edildiği... Forvette sürekli olarak değişen oyuncuların formayı buldukları ilk maçta zoraki kahraman olmak adına bencilleşmeleri...