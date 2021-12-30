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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ayrılık yok yola devam

MEHMET ÖZCAN
Ayrılık yok yola devam

Sarı-kırmızılılarda eleştiri oklarının yöneldiği Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile toplantı yaptı. Birlikte devam etme kararı veren ikili, ocak planını hazırladı

Ligde beklentileri karşılayamayan, Türkiye Kupası'nda da Denizlispor'a elenerek dibi gören Galatasaray'da fatura teknik direktör Fatih Terim'e kesildi. Taraftarın ardından kulüp üyelerinin de sosyal medyada istifaya davet etmeye başladığı tecrübeli çalıştırıcı, dün Başkan Burak Elmas ile bir toplantı gerçekleştirdi. Öncesinde, "Transfer için ekonomik durumumuz müsait değilse hamle yapmayız" sözleriyle yönetim cephesinde durumu yumuşatan Terim ile Başkan arasında 1.5 saat süren zirvede yola devam kararı alındı, istifaayrılık söylentileri boşa çıktı.

FORVETE KİRALIK TAKVİYE ÇÖZÜMÜ!
Elmas-Terim görüşmesi sonucunda ocak ayı için alınan kararlar şunlar:
1-GEDSON Fernandes dışında maliyetli transfer yapılmayacak.
2-GOL sorununu çözme adına mali şartları uygun kiralık forvet takviyesi gündemde.
3-GIRESUNSPOR ile anlaşılarak kaleci problemi Okan Kocuk'la çözülecek.
4-GUSTAVO Assunçao ve Fatih Öztürk'ün sözleşmeleri feshedilecek.
5-LUYINDAMA kiralık olarak gönderilecek.
6-BABEL ve DeAndre Yedlin kulüp bulmaları halinde elden çıkartılacak.
7-ASTRONOMIK teklif gelmedikçe Avrupa düşünülerek Kerem ve Marcao takımda tutulacak.

KALECI DENKLEMI!
İSMAİL Çipe ile ikinci yarıya başlamak istemeyen G.Saray, kiralık kalecisi Okan Kocuk'u Giresunspor'dan geri çağırdı. Adana Demir'den Ferhat Kaplan'ı isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi gerçekleştirdiği takdirde Okan'ın dönmesine izin verecek. Cimbom da 3. kalecisi Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a gönderecek.

Bülent TİMURLENK
Analiz sorgusu ve bencillik!
Kupada sürpriz olabilir ama Denizli'ye elenmekten daha kötü bir icraat varsa kariyerinde bir sezonda 15 maça çıkmamış İsmail Çipe'yi ikinci kaleci ilan edip yeni kontrat vermektir. Cicaldau ve Morutan şu anda insanlara Petre ve Bratu'yu çağrıştırıyor. G.Saray'ın bu sezonki 11'inden eğer iyi bir teklif gelip satmazsa 'Gelecek sezon şampiyonluk yarışında varım' diyen bir 11'de sadece Marcao, Kerem, Nelsson ve Mostafa var. Nelsson hariç bu oyuncular bu sezondan önce gelmişlerdi. G.Saray'da tartışma gündemini 'Terim, kendi yerine birini yetiştirmiyor' değil, şunlar oluşturmalı: Terim yönetimindeki oyuncuların kaçının gelişim gösterdiği. Rakiplerin ne kadar analiz edildiği... Forvette sürekli olarak değişen oyuncuların formayı buldukları ilk maçta zoraki kahraman olmak adına bencilleşmeleri...

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