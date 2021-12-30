Efecan’da sona doğru

Alanyaspor 1 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Trabzonspor bu rakamı daha aşağıya çekip, bir de oyuncu vererek transferi noktalamayı hedefliyor
İkinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Efecan Karaca konusunda önemli mesafe kat etti. Sezon sonunda Alanyasporile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki tecrübelifutbolcu, bir an önce bordo-mavili takımakatılmak isterken kulübü, henüz bu transfereizin vermedi. İki kulüp arasında sıkı bir pazarlık yaşandığı ve Akdeniz ekibinin oyuncusu için 1 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonspor ise rakamı biraz daha aşağıya çekip, bir oyuncu vererek Efecan'ı kadroya katmayı hedefliyor. Bu transferin, birkaç güniçerisinde netlik kazanması bekleniyor.
TYMOTEUSZ PUCHACZ 3 MİLYON EURO
TRABZONSPOR'UN bir süredir gündeminde yer alan Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'dan kötü haber geldi. Union Berlin'in 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamayasıcak bakmadığı ve 3 milyon Euro civarında bonservisbedeli talep ettiği öğrenildi. Rakamı yüksek bulan bordo-mavililerin, geri adım attığı ancak temasları kesmediği belirtildi.