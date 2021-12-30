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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Efecan’da sona doğru

YUNUS EMRE SEL
Efecan’da sona doğru

Alanyaspor 1 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Trabzonspor bu rakamı daha aşağıya çekip, bir de oyuncu vererek transferi noktalamayı hedefliyor

İkinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Efecan Karaca konusunda önemli mesafe kat etti. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, bir an önce bordo-mavili takıma katılmak isterken kulübü, henüz bu transfere izin vermedi. İki kulüp arasında sıkı bir pazarlık yaşandığı ve Akdeniz ekibinin oyuncusu için 1 milyon Euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğu belirtildi. Trabzonspor ise rakamı biraz daha aşağıya çekip, bir oyuncu vererek Efecan'ı kadroya katmayı hedefliyor. Bu transferin, birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

TYMOTEUSZ PUCHACZ 3 MİLYON EURO
TRABZONSPOR'UN bir süredir gündeminde yer alan Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz'dan kötü haber geldi. Union Berlin'in 22 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve 3 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Rakamı yüksek bulan bordo-mavililerin, geri adım attığı ancak temasları kesmediği belirtildi.

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Efecan’da sona doğru
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