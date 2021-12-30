Ekuban’a transfer onayı çıktı

İLK olarak SABAH SPOR'un 26 Kasım'da duyurduğu Beşiktaş-Ekuban flörtü, İtalyan medyasının sayfalarını süslemeye başladı. La Gazzetta dello Sport, sezon başı transfer olduğu Genoa'da 17 maçta sadece 1 gol atan Ekuban'ın performansıyla teknik direktör Andry Shevchenko'yu ikna etmeyi başaramadığını yazdı. Ukraynalı çalıştırıcının, Ganalı yıldızın ayrılmasına izin verdiği de belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, Genoa'ya 27 yaşındaki hücum oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletmesi bekleniyor.