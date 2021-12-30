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Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:32 Son Güncelleme: 30.12.2021 09:56

Galatasaray'ı kupa dışına iten Abdülkadir Sünger'in kolundaki dövmenin hikayesi!

UĞUR ÇEM
Galatasaray’ı kupa dışına iten Abdülkadir Sünger’in kolundaki dövmenin hikayesi!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray'ı penaltılarda kupa dışına iten Denizlispor'un kalecisi Abdülkadir Sünger konuşulmaya devam ediyor. Denizli’yi son 16’ya taşıyan 21 yaşındaki kaleci Abdülkadir Sünger, bisikletiyle idmana giderken kaza yaptı. Eldivenleri asacaktı, vazgeçti... Aslan dövmeli Abdülkadir, Türkiye’nin gündemine oturdu. İşte o aslan dövmesinin hikayesi...

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçında Galatasaray'a karşı Denizlispor'u sırtlayan kaleci Abdülkadir Sünger, o gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Denizlispor'un genç file bekçisi, Galatasaray karşısında yaptığı kurtarışlar, seri penaltılarda gole çevirdiği atış ve çıkardığı penaltıyla takımına turu getirmişti.

ABDÜLKADİR'İN DİKKAT ÇEKEN HİKAYESİ

Tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki eldivenin 4 yıl önce kariyerinde bir dönüm noktası yaşadığı ortaya çıktı. Denizlispor'un U19 takımındayken idmanlara bisikletle giden Abdülkadir, bir otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

FUTBOLU BIRAKMAYA KARAR VERMİŞTİ

Sol ayağından ameliyat geçiren genç kaleci, bu dönemde futbolu bırakmaya karar verdi ancak antrenörü Remzi Özdemir'in ikna etmesiyle oynamaya devam etti.

ASLAN DÖVMESİNİN HİKAYESİ

Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdülkadir, kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından A Takım'a alındı ve 2. kaleci oldu. Çocukluktan beri Galatasaraylı olan ve koluna aslan dövmesi yaptıran Abdulkadir, önceki gece de kurtarışlarıyla zaferde başrol oynadı.

BU İLK DEĞİL!

Kupada Galatasaray'a karşı kalesinde duvar ören Abdülkadir Sünger, geçen sezon da sarı-kırmızılı takımın başına büyük iş açmıştı.

21 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de sondan bir önceki hafta G.Saray karşılaşmasında Emre Akbaba'nın penaltısını kurtarmıştı. Maç 4-1 Aslan'ın üstünlüğüyle sonuçlansa da sezon sonunda G.Saray, averaj farkıyla şampiyonluktan olmuştu.

3 YILDA A TAKIM'A YÜKSELDİ

2016'da Denizli'nin amatör kulübü Sarayköy 26'nın altyapısında futbola başlayan Abdülkadir Sünger'in daha sonra Denizlispor'un altyapısına transferi gerçekleşti.

2017'de U19'a yükselirken, 2020 yılında A Takım kadrosuna katılarak profesyonel oldu. 21 yaşındaki genç eldiven, Ege ekibinde toplamda 10 maçta ter döktü.

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Galatasaray'ı kupa dışına iten Abdülkadir Sünger'in kolundaki dövmenin hikayesi!
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