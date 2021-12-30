Galatasaray’ı kupa dışına iten Abdülkadir Sünger’in kolundaki dövmenin hikayesi!

ASLAN DÖVMESİNİN HİKAYESİ

Denizlispor'un U19 takımında kaleyi devralan Abdülkadir, kaleci antrenörü İsmail Güney tarafından A Takım'a alındı ve 2. kaleci oldu. Çocukluktan beri Galatasaraylı olan ve koluna aslan dövmesi yaptıran Abdulkadir, önceki gece de kurtarışlarıyla zaferde başrol oynadı.