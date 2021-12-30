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Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:22

Karagümük'ün eski hocası Francesco Farioli, Alanya’ya...

İHA
Karagümük’ün eski hocası Francesco Farioli, Alanya’ya...

Süper Lig'de Karagümrük'e oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken İtalyan teknik adam Francesco Farioli geçtiğimiz haftalarda Karagümrük ile yollarını ayırmış ve yerine Volkan Demirel gelmişti. Başarılı hocanın yeni adresinin Alanyaspor olduğu ifade edildi. Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da bugün resmen Alanyaspor'dan ayrılmıştı.

Alanyaspor, kupa maçının hemen ardından Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile görüşülüp karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı aldı. Alanyaspor, Karagümrük'ün eski hocası Farioli ile bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek. Bununla ilgili Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kamil Köseoğlu, karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarına dair açıklama yaptı.

Alanyaspor'un yeni teknik direktör adayı olarak gösterilen İtalyan isim Francesco Farioli, bu akşam görüşme için Alanya'ya geliyor. Alanyaspor Tesisleri'nde bu gece misafir edilecek olan Farioli'nin yarın sabah Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yapacağı öğrenildi.

Yapılacak görüşmenin ardından Farioli'nin teknik direktörlüğüne kesin gözüyle bakılıyor.

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Karagümük'ün eski hocası Francesco Farioli, Alanya’ya...
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