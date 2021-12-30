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Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:58 Son Güncelleme: 31.12.2021 00:05

Önder Karaveli, Beşiktaş ile devam edecek mi? "Düşündüğüm tek şey..."

Önder Karaveli, Beşiktaş ile devam edecek mi? Düşündüğüm tek şey...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında AltayAtiba'nın golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, "Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında Altay'ı 61. dakikada Atiba'nın golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle: "Zor geçeceğini biliyorduk. Hiçbir maç kolay geçmiyor zaten. 3 gündür sürpriz sonuçlar gördük, çok zorlanan rakiplerimizi gördük. Bugünün kolay olmayacağını biliyorduk ama bugünü kolaylaştıracak şey, ilk golü atmaktı. İlk gol, ilk devre gelmeyince savunma sertleşti."

"Sonucuna baktığımızda, bugün takımımız 26. resmi maçını oynadı. Bütün bunlara rağmen, sonucunda maçı kazanmak, kupada bir üst tura yükselmek bizim için güzeldi."

"Beşiktaş taraftarı, vazgeçmeyenleri hep sever. Biz de hiçbir maçta, vazgeçmeyen bir görüntü vermeyi istiyoruz."

"Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz… Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize."

"Geldiğim günden beri oynayacağımız maçlara odaklanıyorum, sonrasına bakmıyorum. Pozisyonumun ne olacağına da bakmadım. Sadece iyi temsile odaklandım. Bundan sonrası da benim için aynı şekilde devam ediyor. Benim düşündüğüm tek şey, Beşiktaş'ın iyi bir parçası olabilmek."

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Önder Karaveli, Beşiktaş ile devam edecek mi? "Düşündüğüm tek şey..."
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