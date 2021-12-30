Önder Karaveli, Beşiktaş ile devam edecek mi? "Düşündüğüm tek şey..."

"Kısa zamanda böyle bir maçta, Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın başında olmak benim için çok güzel olacak. O gün, bu kupayı kazananın Beşiktaş olmasını istiyorum. Benimle, bensiz… Biz de bunun bir parçası olabilirsek, ne mutlu bize."