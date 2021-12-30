Ronaldo vatandaşları ikiye böldü! Dikilen heykel tartışmalara sebep oldu...

Portekizli golcu Cristiano Ronaldo'nun Hindistan'da dikilen bir heykeli ülkedeki vatandaşları birbirinden ayırdı. Times of India'ya göre, Ronaldo'nun heykeli, gelecek nesillere futbola yönelik ilham vermek için inşa edildi.
"GENÇLERİMİZE İLHAM VERMEK İÇİN YAPILDI"
Goa eyaletinin başkanı olan Michael Lobo, heykelin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı ve şunları yazdı: "Futbol sevgisi için ve gençlerimizin isteği üzerine, gençlerimize futbolu daha yükseklere taşımaları için ilham vermek için bu parkımıza Cristiano Ronaldo'nun heykelini diktik.
"HİNDİSTAN'DA İLK KEZ BİR RONALDO HEYKELİ DİKİLDİ"
Ayrıca ANI'ye şunları söyledi: "Hindistan'da ilk kez Cristiano Ronaldo heykeli dikiliyor. Bu, gençlerimize ilham vermekten başka bir şey değil. Futbolu başka bir seviyeye taşımak istiyorsanız, o zaman genç erkek ve kızların sabırsızlıkla bekleyecekleri şey olmalı, özçekimler yapmak, heykele bakmak ve futbol oynamak için bundan ilham almak..."
HEYKEL ÜLKEDE TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Fakay dikilen heykele karşı çıkan Hindistan vatandaşları da oldu. Heykel, yanında bazı siyah bayraklar getiren vatandaşlar tarafından protesto edildi.
"BİZİM KENDİ FUTBOLCULARIMIZIN HEYKELLERİ NEDEN DİKİLMEDİ?"
Calangute seçim bölgesi forumu başkanı Premanand Divkar, bunun yerine Hindistan'ın ünlü ve önemli futbolcularının onurlandırılması gerektiğini ifade etti. The Navhind Times'a konuşan Divkar şunları söyledi: "Uluslararası düzeyde futbol oynayan oyuncularaımız var. Hindistan için emek vermiş olan Bruno Coutinho ve Yolanda D'Souza gibi Calangute'den çok sayıda harika futbolcularımız var.
"Bu futbolcularımızın heykelleri neden kurulamadı? Bugün burada Portekizli futbolcunun heykeli neden dikildi?"
Batı Hindistan eyaleti Goa, Portekiz'in bir kolonisiydi, ancak 60 yıldır bağımsız.
Real Madrid'de forma giydiği dönemde Cristiano Ronaldo'nun heykelini yapan heykeltıraş Emanuel Santos, tepkilere dayanamamıştı. Daha önce eserini savunan Emanuel Santos, ilk heykeli yaptıktan tam bir yıl sonra, Cristiano Ronaldo'nun heykelini yenilemişti.