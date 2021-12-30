Ronaldo vatandaşları ikiye böldü! Dikilen heykel tartışmalara sebep oldu...

"BİZİM KENDİ FUTBOLCULARIMIZIN HEYKELLERİ NEDEN DİKİLMEDİ?"

Calangute seçim bölgesi forumu başkanı Premanand Divkar, bunun yerine Hindistan'ın ünlü ve önemli futbolcularının onurlandırılması gerektiğini ifade etti. The Navhind Times'a konuşan Divkar şunları söyledi: "Uluslararası düzeyde futbol oynayan oyuncularaımız var. Hindistan için emek vermiş olan Bruno Coutinho ve Yolanda D'Souza gibi Calangute'den çok sayıda harika futbolcularımız var.

"Bu futbolcularımızın heykelleri neden kurulamadı? Bugün burada Portekizli futbolcunun heykeli neden dikildi?"

Batı Hindistan eyaleti Goa, Portekiz'in bir kolonisiydi, ancak 60 yıldır bağımsız.