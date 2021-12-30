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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:53 Son Güncelleme: 30.12.2021 15:11

Son dakika: Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti

Son dakika: Başakşehir, Emre Çolak’ı transfer etti

Son dakika haberi... Başakşehir, Hatayspor'dan ayrılan Emre Çolak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi... Başakşehir, Hatayspor'dan ayrılan Emre Çolak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini fesheden ve serbest statüde olan Emre Çolak'ı 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Emre Çolak'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Emre Çolak, profesyonel kariyerinde Galatasaray, Deportivo La Coruna, El Wahda, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor formaları giydi.

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Son dakika: Başakşehir, Emre Çolak'ı transfer etti
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