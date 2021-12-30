TFF’de kabul günü! Önce Ahmet Nur Çebi, sonra Adil Gevrek...

TFF Riva Tesisleri'nde görüşme maratonu, Kulüpler Birliği ile başladı. Bir süredir değerlendirmeler yapan Çalışma Grubu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun sunumunu dinledi. Toplantıya TFF adına Başkan Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetici Hasan Akıncıoğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma katıldı.

TFF Danışmanı David Elleray de online olarak bağlandı. MHK Başkanı Gündoğdu göreve geldiklerinden bu yana yaptıklarını anlattı. Koç ve Ağaoğlu zaman zaman Gündoğdu'ya sorular sordu. MHK Başkanı bunları da yanıtladı. Verimli geçen toplantı 2022'de yeniden buluşulmak üzere noktalandı.

AHMET NUR ÇEBİ: HAKEMLER AYRILMALI

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle ilk toplantıya yetişemeyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile özel bir görüşme yaptı. Gündem, Beşiktaş'a yapılan hakem hatalarıydı. Çebi'nin toplantıda Özdemir'e, "Camiamız ve bizler çok huzursuz oluyoruz. Bu hataların kasıtlı olduğunu düşünüyoruz" dediği öğrenildi. Çebi toplantı çıkışı gazetecilere şunları söyledi:

"Buraya hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü adına geldim. VAR hakemleri ile saha hakemlerinin ayrılması gerek. Ceza sistemi, mükafat verilmesi gibi devreye girmelidir. Hakemlerle ilgili eli masaya vurmadan bu işlerin nasıl çözüleceğini anlatmaya çalıştığımız bir süreç yaşadık. Ben şampiyonluğa inanıyorum. Hocanın oluşturduğu aile ortamı benim için kriter olacaktır."

ADİL GEVREK DE ŞİKÂYETÇİYDİ

Riva'nın diğer bir konuğu Yukatel Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçtan sonra sahaya inerek hakem Hüseyin Göçek'in üzerine yürüyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ti. Önceki gün disiplin kurulundan 75 gün hak mahrumiyeti ve 57 bin 500 TL para cezası alan Gevrek de TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmede hakemlerden dert yandı.

Gevrek'in, Yeni Malatyaspor'un puanlarının hakemler tarafından çalındığından şikâyetçi olduğu kaydedildi. Tüm ziyaretçilerini büyük bir dikkatle dinleyen Özdemir'in, ligin ikinci yarısında herkesin birbirine daha anlayışlı olmasını istediği, hakemler için de gerekli çalışmaların sürdüğünü söylediği belirtildi.