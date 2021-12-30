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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Türk futbolundan alacağımız var!

Türk futbolundan alacağımız var!

"Şampıyonluklarımız elimizden alındı. 2010-11'de kazandık ama kupayı alamadık. Ders çıkartarak taraftarın istediği şampiyonluğu kazanmak istiyoruz" "Hocamızın da dediği gibi, hem onun hem Trabzon'un Türk futbolundan alacağı var. İnşallah hesapların hepsini bu yıl göreceğiz"

Trabzonspor'un yeni seçilen yönetim kurulunda asbaşkanlık görevine getirilen Ertuğrul Doğan, TSYD Trabzon Dergisi'ne çok önemli açıklamalarda bulundu. Camia ile bütünleşmeleri gerektiğini dile getiren Asbaşkan Doğan, şöyle devam etti: "Elimizden alınan şampiyonluklar var. Bunlardan ders çıkartarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. 2010-11'de kazandık ama kupayı alamadık. Bu sefer kupayla taçlandırmak istiyoruz. Devre arasında takımı güçlendireceğiz ve hocamızın talep ettiği her oyuncuyu alacağız.

ETİ SENİN, KEMİĞİ BENİM
Ondan sonra eti senin, kemiği benim. Hocamız, bu işin üstesinden gelecektir. Onun da başından çok sıkıntılar geçti. Hak etmediği şeyler yaşadı. Biz de hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Hocamızın söylediği gibi hem onun hem de Trabzon'un Türk futbolundan alacağı var. Bu hesapların hepsini inşallah bu yıl göreceğiz. Abdullah Avcı, rüştünü her yönde ispat etmiş, insani açıdan da çok değerli biri. Trabzonspor onunla eski ruhunu yakaladı.

HER YIL ŞAMPİYONLUĞA
Kulübe gelir getirecek 3-4 önemli kalem üzerinde belli bir noktaya kadar geldik. Şampiyon olduktan sonra pek çok şeyin üstesinden daha kolay geleceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla ilk planımız şampiyonluk. Trabzonspor'un her yıl şampiyonluğa oynaması lazım. Ama birçok dengeyle beraber oraya gitmemiz lazım. Geçmişteki hataların tekrarlanmasına izin vermiyoruz. Camiamızın her yönetimin arkasında olması lazım. Hep aynı şey çıkıyor buradan konuşunca. Bu şehre kupanın gelmesi gerekiyor."

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Türk futbolundan alacağımız var!
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