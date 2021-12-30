Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu çalışanları ve iştiraklerinin katılımıyla ilk kez düzenlenen ve gelenekselleştirilecek "Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası" 03 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 17:30'da Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde 42 takım ve 462 oyuncu ile başlayacak.

TFF'DEN PROFESYONEL HAKEMLER YÖNETECEK

Turkuvaz Medya Grubu olarak medya sektöründe gösterdiği başarılı ve öncü şirket kültürünü pekiştirmeyi ve şirket bünyesinde iletişim, motivasyon ve takım ruhunu arttırmayı hedefleyerek düzenlenen "Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası" Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen profesyonel hakemler tarafından yönetilecek.

166 MAÇLIK SPOR KEYFİ VE DEV SERÜVEN

5 grup, 42 takım ve 462 oyuncu ile başlayacak olan Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası 3 Ocak Pazartesi günü Alibeyköy Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisleri'nde başlıyor. Grup maçları sonrası en iyi puanı alan iki takım bir üst tura çıkmaya hak kazanarak toplamda on takım kendi aralarında eleme maçları yapacak.

EN ÇOK GOL ATAN TURNUVA FUTBOLCUSUNA AYRI KUPA

166 maç sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takım oyuncularına kupa ve D&R'dan sürpriz hediyeler verilecek. En çok gol atan turnuva futbolcusuna verilecek kupa ve hediye de turnuvaya ayrı bir heyecan katacak.



EKİP RUHUNU TAKIM RUHUNA ÇEVİRMEK VE SPOR YAPMAK

Turkuvaz Medya Grubu Halı Saha Turnuvası; çalışanlarımızın sportif faaliyetlerine destek vermenin yanında, farklı bölümlerdeki çalışanlarımızın buluşmalarını sağlayarak, Turkuvaz Medya Grubu kurum kültürümüzün geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Turnuva Yeri: Öztürkler Halı Saha ve Spor Tesisi - Alibeyköy, Nihan Sk. no:14/2, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

Turnuva Başlangıç: 03 Ocak 2022 Saat 17:30

Turnuva Bitiş: 30 Mart 2020 Çarşamba Saat 19:30 (Final Maçı – Kupa ve Madalya Seronomisi)