Yolun açık olsun Vida!

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun teklif gelmesi halinde ara transfer döneminde gidişine onay verilecek
Domagoj Vida, üst üste yaptığı bireysel hatalarla puan kayıplarına neden olan oyuncular arasında yer aldı. Beşiktaş yönetiminin sözleşmeyenilemek için önerdiği yıllık 1.5milyon Euro'yu da reddeden Hırvat stoper2 milyon Euro ısrarını sürdürüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun hem performansının düşüklüğü hem de istediği rakamda ısrarcı olması yönetimi yeni bir karara sevk etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Vida'nın mukavele yenileme görüşmelerini askıya aldı. Yıllık 3.4 milyonEuro kazanan tecrübeli oyuncuylasezon sonunda yolların ayrılmasıyüksek ihtimal olarakgörülüyor. Yönetim, devre arasında teklif gelmesi halinde Vida'nın gidişine verecek.
KARTAL A SPOR'DA
GEÇEN sezonu çifte kupayla tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine Altay maçıyla başlıyor. Kartal, 5. tur mücadelesinde İzmir ekibini Vodafone Park'ta ağırlayacak. Saat 21.00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmayı A SPOR naklen ekrana getirecek. Beşiktaş, lig mücadelesinde Altay'a İzmir'de 2-1 kaybetmişti.
TEİXEİRA İKİNCİ YARIDA
BIR süredir sakatlığı nedeniyle maçlarda görev alamayan Alex Teixeira, Türkiye Kupası ile futbola geri dönüyor. Brezilyalı yıldızın Altay maçı kadrosunda yer alacağı belirtilirken 11'de sahaya çıkmasının zayıf ihtimal olduğu ifade edildi. Fiziksel açıdan eksiği bulunantecrübeli oyuncununmaçınikinci yarısındasahaya ayak basmasıbekleniyor. Teixeira, Beşiktaş'ta 13 resmi karşılaşmada forma giyerken 2 gol attı, asist ise kaydedemedi.