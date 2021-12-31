Abdullah Avcı’dan yeni yıl mesajı: Taraftarlarımızdan en büyük beklentimiz...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Avcı, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, herkesin esenlik ve umut dolu, sağlıklı, bereketli ve barış içinde çok güzel bir yıl yaşamasını diledi.

Gururla ve mutlulukla görev yaptığı Trabzonspor'da 415'inci günü olduğunu belirten Avcı, "Geldiğim gün söylediğim 'Durgun denizleri değil, dalgalı denizleri seçtim' ifadesi, yaşadığımız başarılar ve gelişen oyunumuzun sayesinde güvenli bir limana dönüştü. Taraftarlarımızın oynadığımız oyuna ve elde ettiğimiz başarılara güven duyması, bizimle birlikte savunma ve bizimle birlikte hücum yapması yeni yılda onlardan en büyük beklentimiz." değerlendirmesinde bulundu.