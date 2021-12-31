Efecan için Yusuf+400 bin €

Alanya’nın 1 milyon Euro istediği Efecan Karaca için Fırtına, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi. Alanyaspor, bordo-mavili oyuncuyla anlaşırsa transfer gerçekleşecek
Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo-mavililer uzun zamandır transferine çaba sarfettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı. İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Ancak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzonspor, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi. Oyuncununda alacaklarınıbırakabileceğinibelirtmesi bordo-mavililerin elinigüçlendiren bir başkafaktör oldu. Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile görüştüğü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.
O GOLÜ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM Trabzonspor'dauzun bir sakatlık dönemindensonra form tutmayabaşlayan Fode Koita,ikinci yarı için oldukçaiddialı.. Koita, SABAHSpor'a yaptığı açıklamada,kupada Boluspor'akarşı attığı golü uzunzamandır beklediğinibelirterek, "Uzunzamandır çalıştığımve gelmesini beklediğimbir goldü.Umuyorum birçok golün ilkiolur. Takım arkadaşlarımve hocam bana gerçektençok büyük öz güven aşılıyor"dedi. Sakatlıklar nedeniyleilk yarıda bekleneniveremeyen Koita'nın devrearasında takımdan ayrılmaihtimali de vardı. Ancakhem ligde oyuna sonradangirdikten sonraki performansıhem de kupadakiiyi oyunuyla Koita takımdakalmayı başardı.
İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
GERVINHO'NUN sakatlanmasından sonra bir kenar oyuncusuna gereksinim olduğu gerçek. Efecan Karaca sezon başında da Trabzonspor'un gündemine gelen bir isim. Alanyaspor'da takımınaen fazla katkı yapan oyunculararasında yer alıyor. Milli Takım'da da Almanya ile 3-3 berabere kaldığımız maçın yıldızlarındandı. Adam eksiltme özelliğinin yanında mücadele gücü,golleri ve asistleriyle de takımı içinbüyük bir silah. Eğer bu transfer gerçekleşirse Trabzonspor için bir kazanç olur