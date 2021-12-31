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Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:30 Son Güncelleme: 31.12.2021 09:32

Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Gedson Fernandes olmazsa Fenerbahçeli eski yıldız...

Galatasaray’a sürpriz transfer teklifi! Gedson Fernandes olmazsa Fenerbahçeli eski yıldız...
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, orta saha bölgesine Gedson Fernandes'i almak istiyor ancak bu transferin zora girmesi durumunda ise alternatif hazır.  Aslan'a Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jailson önerildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirvenin 19 puan gerisinde kalan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Orta sahaya takviye yapacak olan Aslan'ın listesinde 1 numaralı isim Gedson Fernandes.

Fernandes'in transferi gerçekleşmezse sürpriz bir yıldız sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson önerildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Dalian'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu bir türlü yeni takımına alışamazken yaşadığı vize sorunu da işin tuzu biberi oldu.

Çin'de 6 maçta forma giyebilen Sambacı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında yine de Gedson Fernandes var.

Bu transfer için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray, Portekiz ekibinden istediği yanıtı alamazsa, Jailson'u B planı olarak tutuyor.

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Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Gedson Fernandes olmazsa Fenerbahçeli eski yıldız...
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