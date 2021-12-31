Galatasaray’a sürpriz transfer teklifi! Gedson Fernandes olmazsa Fenerbahçeli eski yıldız...

Fernandes'in transferi gerçekleşmezse sürpriz bir yıldız sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'a Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Jailson önerildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Dalian'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu bir türlü yeni takımına alışamazken yaşadığı vize sorunu da işin tuzu biberi oldu.

Çin'de 6 maçta forma giyebilen Sambacı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında yine de Gedson Fernandes var.

Bu transfer için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray, Portekiz ekibinden istediği yanıtı alamazsa, Jailson'u B planı olarak tutuyor.