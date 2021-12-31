Gedson olmazsa ibre Jailson

ORTA sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray'a F.Bahçe'nin eski oyuncusu Jailson önerildi. Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Dalian'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu bir türlü yeni takımına alışamazken yaşadığı vize sorunu da işin tuzu biberi oldu. Çin'de6 maçta forma giyebilen Sambacı,Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarkensarı-kırmızılıların listesininilk sırasında yine de GedsonFernandes var. Bu transfer için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray, Portekiz ekibinden istediği yanıtı alamazsa, Jailson'u B planı olarak tutuyor.