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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Gedson olmazsa ibre Jailson

Gedson olmazsa ibre Jailson
ORTA sahaya takviye yapmak isteyen G.Saray'a F.Bahçe'nin eski oyuncusu Jailson önerildi. Geçtiğimiz sezonun başında Çin ekibi Dalian'a transfer olan 26 yaşındaki oyuncu bir türlü yeni takımına alışamazken yaşadığı vize sorunu da işin tuzu biberi oldu. Çin'de 6 maçta forma giyebilen Sambacı, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında yine de Gedson Fernandes var. Bu transfer için Benfica ile masaya oturmaya hazırlanan G.Saray, Portekiz ekibinden istediği yanıtı alamazsa, Jailson'u B planı olarak tutuyor.

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Gedson olmazsa ibre Jailson
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