Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun futbol zekası..."

Manuel Fernandes Türkiye deneyimini, kariyerindeki yeni hedeflerini ve Süper Lig üzerine düşüncelerini Sabah Spor'a anlattı.
"ÖZİL'İN FUTBOL ZEKASI ETKİLEYİCİ"
2011 yılında Beşiktaş'la başladığı Türkiye kariyerine Kayserispor formasını da ekleyen 35 yaşındaki futbolcu, yaklaşık dört yıl süren bir Süper Lig deneyimi yaşadı.
Yıldız futbolcu, Mesut Özil hakkında övgü dolu sözler söylerken, Türkiye ligi hakkındaki görüşlerini de şu şekilde belirtti: "Süper Ligin en iyi ve yetenekli oyuncusu Mesut Özil diye düşünüyorum. Çünkü zeka dolu bir futbolu var. Sahadaki hamleleri rakiplerinden üç saniye önce düşünüyor.
Bu yeteneği ona önemli bir avantaj sağlıyor. Onu dünya çapında bir yıldız olarak görüyorum. Bu nedenle Fenerbahçe'ye gelmesi Türk futboluna değer kattı."
Portekizli futbolcu, Mesut Özil dışında Süper Ligde kendisi gibi orta saha pozisyonunda oynayan; Josef De Souza, Sosa, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Pelkas, İrfan Can gibi futbolcuların performanslarını da çok beğendiğini vurguladı.
Türkiyede bulunduğu süre içerisinde farklı teknik adamlarla çalışma fırsatı da bulan Fernandes, özellikle; Schuster, Carvalhal, Bayram Bektaş, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerle çalışmaktan çok mutlu olduğunu ve kariyerinde güzel anılar oluştuğunu belirtti.
Portelizli ayrıca Fatih Terim ve Rıza Çalımbay'ın oynattığı hücum futbolu anlayışından etkilendiğini söyledi.
"TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEYİ ÇOK İSTERİM"
Kayserispor'la yolları ayrıldıktan sonra yılbaşı tatili için ülkesine dönen Portekizli oyuncu, "Futbol kariyerime Türkiye'de devam etmeyi çok isterim, bu ülkede oynamaktan mutlu olurum ancak neler olacağaını zaman gösterecek. Şu anki hedefim Türkiye'de devam etmek" dedi.
Portekizli orta saha oyuncu, Kayserispor'da beklediği forma şansını bulamadığından yakındı. Bu dönemin kendisi için hayal kırıklığıyla dolu bir dönem olduğunu ifade etti.
Fernandes, bu durumun kendisinden kaynaklanmadığını, sakatlık veya fiziksel eksikliğinin de bulunmadığını belirtirken, "Ben elimden geldiğince oynamaya hazırdım. Gelinen noktayı hayatımda ders aldığım bir dönem olarak görüyorum" diye konuştu.
"ABOUBAKAR'IN YERİ DOLMADI"
Ligdeki son durumu da değerlendiren Fernandes, "Süper Ligde bu sezon şampiyonlukta Trabzonspor'u favori görüyorum. Beşiktaş'ın ise çok iyi bir kadrosu var. Yalnız geçen sezon takımdan ayrılan Aboubakar'ın yerinin dolmadığını düşünüyorum" Şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE SÜRPRİZ YAPABİLİR"
Mart ayında Dünya Kupası play-off turunda oynanacak Türkiye–Portekiz karşılaşması üzerine düşüncelerini Fernandes, "Ben Portekiz'i favori olarak görüyorum. Ancak Türkiye'nin de kolay bir takım olmadığını ve sürprizler yapabildiğini biliyoruz. Türk Milli Takımı'nın önemli ve yetenekli futbolcuları var. Bu da Portekiz'in işini zorlaştıracaktır" şeklinde konuştu.