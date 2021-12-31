Mesut Özil'e büyük övgü! "Onun futbol zekası..."

Yıldız futbolcu, Mesut Özil hakkında övgü dolu sözler söylerken, Türkiye ligi hakkındaki görüşlerini de şu şekilde belirtti: "Süper Ligin en iyi ve yetenekli oyuncusu Mesut Özil diye düşünüyorum. Çünkü zeka dolu bir futbolu var. Sahadaki hamleleri rakiplerinden üç saniye önce düşünüyor.

Bu yeteneği ona önemli bir avantaj sağlıyor. Onu dünya çapında bir yıldız olarak görüyorum. Bu nedenle Fenerbahçe'ye gelmesi Türk futboluna değer kattı."

Portekizli futbolcu, Mesut Özil dışında Süper Ligde kendisi gibi orta saha pozisyonunda oynayan; Josef De Souza, Sosa, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Pelkas, İrfan Can gibi futbolcuların performanslarını da çok beğendiğini vurguladı.

Türkiyede bulunduğu süre içerisinde farklı teknik adamlarla çalışma fırsatı da bulan Fernandes, özellikle; Schuster, Carvalhal, Bayram Bektaş, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak gibi teknik direktörlerle çalışmaktan çok mutlu olduğunu ve kariyerinde güzel anılar oluştuğunu belirtti.

Portelizli ayrıca Fatih Terim ve Rıza Çalımbay'ın oynattığı hücum futbolu anlayışından etkilendiğini söyledi.