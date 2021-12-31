Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Giriş Tarihi: 31.12.2021 20:31 Son Güncelleme: 31.12.2021 21:00

Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş’ta flaş gelişme! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde Süper Kupa maçında Antayaspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Beşiktaş, Süper Kupa maçında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın Doha kentinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılarda bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Kovid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme! 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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