Beşiktaş ilk yarıda çok zaman kaybetti

SORU: Sezona başlarken Beşiktaş herkesin 1 numaralı şampiyonluk adayıydı. Ancak dev bir hayal kırıklığı yaşandı. İkinci yarıda siyahbeyazlılardan neler bekliyorsunuz? ÖMER ÜRÜNDÜL: Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlıkları yeterli yapılamadı. Transfer edilecek oyuncularla pürüzler geç halledildi. Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanmasında zaman kaybedildi. Sonrası ise benim tahmin ettiğim gibi gelişti. Sezon başlarken şöyle bir görüş paylaştım: 'Ghezzal geçenseneki fiziksel gücünüsergileyemez. Pjanic kaliteliama Barcelona niye bırakıyor?Beşiktaş'ta kendini fiziksel olarakzorlar mı? Alex'in çok maçeksiği var! Batshuayi önemli forvet,Avrupa'daki gücünde olursaçok faydalı olur, bekleyelimgörelim.' Ardından sezonun ilk yarısında gördük ki beklenen randıman gelmedi. Şampiyonlar Ligi takımı yordu. Sergen Yalçın takıma güvenini kaybetti ve bugünün tablosu oluştu. Avrupa defteri kapandığına göre Beşiktaş, ikinci yarıda daha iyi olur. Tek hedefleriZiraat Türkiye Kupası.
UYUYANLAR UYANMALI! ALI GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın güçlü ve oturmuş bir oyunu var. Çok kaliteli oyunculara sahip. İşlerininormal yapmayabaşladıklarında sorun yaşamaz. Burada önemli olan hedefi doğru seçmek. Şu anda Türkiye Kupası ve lig ikinciliği en yakın iki hedef görünüyor. Bunlar da motivasyon için yeterli. Önder hoca ile yola devam edilebilir. Önemli olan oyuncuların davranışıve reaksiyonu. Sergen hoca ile bir dönem uyuyan oyuncuların uyanması Beşiktaş için şart.
ŞAMPİYONLUĞA OYNAR FATİH DOĞAN: Beşiktaş'ın en büyük hatası sezon başı yurt dışındaki kamp programları pandemi gerekçesiyle iptal edilince yurt içinde kamp imkânlarını değerlendirmeyip Ümraniye'de sağlıksız dönem geçirmesiydi. ÖzellikleSergen Yalçın'ın, sabah NevzatDemir Tesisleri'nde ağır yüklemeleryaparken, akşam oyuncularınıevlerine yollaması o günlerdebu köşelerde yazdığımve önceden uyardığım gibisakatlıklara davetiye çıkardı. Şampiyonlar Ligi temposu yüksektir, o tempoya girilince Dortmund maçıyla Beşiktaş'ta yanlış yapılan yüklemelerle adale sakatlıkları üst üste geldi. Yanlış saymadıysam bazı futbolcularda mükerrer olmak üzere 25 sakatlık yaşandı. Bu da Beşiktaş'ın ritmini bozdu. Üstüne gelen puan kayıplarıyla takımın psikolojisi bozuldu. Sergen Yalçın psikolojiyi ve takımı toparlayamayınca Beşiktaş'a zarar vermemek için ayrılık yolunu seçti. Önder Karaveli ile kısa süredeyaşanılan psikolojik ve fizikseltoparlanma bu takımıniyi yerlere gelebileceğiningöstergesi. İster Karaveli ile devam edilsin, isterse Rıza Çalımbay ya da Şenol Güneş getirilsin üç hoca ile de Beşiktaş'ın çok iyi ikinci yarı geçireceğine inanıyorum. Trabzonspor, Konyaspor ve Başakşehir'in ardından şampiyonluk yarışına dahil olur.
KEMER SIKMA GÖREBİLİRİZ BÜLENT TİMURLENK: Sergen Yalçın'ın geciken imzasından, Aboubakar'ın yerinin dolmamasına, Şampiyonlar Ligi'nin yorgunluğundan korkunç sakatlık listesine kadar... Beşiktaş için kâbus gibi ilk yarıydı. Geçen sezon 40 maçta 8 mağlubiyet almış takım, 'Busezon Beşiktaş rakiplerini boğamıyor' eleştirileri altındayken bile aslında takım savunmasını yapamıyordu. Atiba kötü oynadı, Josef'in sırtına büyük yük bindi. Alex ve Batshuayi'nin verimsizliği ile birlikte puan tablosundaki fark ortaya çıktı. Beşiktaş geçen sezon Trabzon'un yaptığı gibi uzun vadeli çalışacağı hocasını bugünden seçebilir. Önder hoca ile sezon sonuna kadar devam edebilir. Ama yeni sezonda yönetimin, Önder hocaya kontrat vereceğini düşünmüyorum. Bu fikrimi bir soru ile birleştirelim. Ara transfer ve yaz transfer döneminde Önder hocanın vereceği listeyi Beşiktaş yönetimi dikkate alır mı? Beşiktaş'ın futbol aklı Önder hoca olur mu? Geriye dönüp baktığımızdabu zor bir ihtimal. Bathsuayi, Pjanic gidecekler. Atiba da futbolu bırakır. Vida ve Larin'in istediği yüksek ücretlere bakılırsa devam etmeme kararı daha mantıklı. Sayın Çebi'nin son dönemde yaptığı açıklamalarından feda sezonu gibi kemer sıkma politikası görebiliriz. Burada Beşiktaşiçin en önemli artı Ersin veRıdvan'dan sonra Serdar'ında 11 e yerleşmesi. Onlarapekâlâ Can da eklenebilir.