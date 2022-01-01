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Giriş Tarihi: 1.1.2022 11:04 Son Güncelleme: 1.1.2022 11:12

Damien Comolli’den bomba itiraflar

Damien Comolli’den bomba itiraflar

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 2018-19 sezonunda başkan seçildikten sonra sportif direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli, bomba açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un 2018-19 sezonunda başkan seçildikten sonra sportif direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli, bomba açıklamalarda bulundu. 2019-20 sezonunun devre arasında Sarı-Lacivertlilerle yolları ayrılan Fransız futbol adamı Futbol Arena'ya şöyle konuştu:

Yaptığımız ilk hata, tecrübesiz bir başkan varken ya sportif direktör ya da teknik direktör Türk olmalıydı. Abdullah Avcı'yı getirmek istedim ama yapamadık. Cocu'da karar kıldık.

Emre Belözoğlu'nu teknik direktörümüz yapmak istedim. Birkaç ay boyunca, "Emre antrenör olmalı" dedim ve bunu Emre'ye de söyledim. Yönetim kurulu "hayır" dedi. Ben ayrılınca Emre'yi teknik direktör yaptılar.

Hatalardan biri de Ali Koç'un ilk sene "Şampiyon olacağız" demesiydi. Bence biz buna hazır değildik.

Gelmeden önce sağlam bir yapı için çalıştık. Göreve gelince de kurduğumuz her yapıyı gereksiz müdahalelerle imha ettik. Bu kulüp sürekli kendini imha etme modunda.

TISSERAND'A HERTHA BERLIN KANCASI
Bu arada Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin'in, Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand'a talip olduğu iddia edildi. Alman basınında yer alan haberlere göre; Berlin ekibi, ara transferde F.Bahçe'nin kapısını çalabilir. Tisserand'ın sarı-lacivertliler ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Damien Comolli’den bomba itiraflar
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