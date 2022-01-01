Josef de Souza'dan imalı yeni yıl paylaşımı! "Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur"

Yıldız futbolcuların Kapadokya gezilerinde oldukça mutlu oldukları gözlemlenirken Josef, imalı bir açıklamayla gezisinin güzel anlarını paylaştı.

Josef de Souza, yaptığı videolu paylaşımda, "Yılın ilk gününe uçarak başladım. Her şeyi yukarıdan gördüm ve anladım ki hiçbir engel yukarıdan bakınca çok da büyük değil. 2022 yılında engelleri kartal gibi aşmayı öğrenelim. Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur, çünkü o fırtınaların daha yukarısından uçacak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde!

Süper Lig'in ilk yarısını Beşiktaş, 28 puanla lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapatmıştı.