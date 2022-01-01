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Giriş Tarihi: 1.1.2022 21:05 Son Güncelleme: 1.1.2022 21:25

Josef de Souza'dan imalı yeni yıl paylaşımı! "Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur"

Josef de Souza’dan imalı yeni yıl paylaşımı! Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Josef de Souza ve Alex Teixeira yılbaşı tatillerini aileleriyle birlikte Kapadokya'da geçirdi. Siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Josef, Kapadokya gezisinin güzel anlarını sosyal medyadan paylaşırken imalı ifadelerde bulundu.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızları Josef de Souza ve Alex Teixeira yılbaşı tatillerini aileleriyle birlikte Kapadokya'da geçirdi. Josef de Souza Kapadokya gezisinin güzel anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Yıldız futbolcuların Kapadokya gezilerinde oldukça mutlu oldukları gözlemlenirken Josef, imalı bir açıklamayla gezisinin güzel anlarını paylaştı.

Josef de Souza, yaptığı videolu paylaşımda, "Yılın ilk gününe uçarak başladım. Her şeyi yukarıdan gördüm ve anladım ki hiçbir engel yukarıdan bakınca çok da büyük değil. 2022 yılında engelleri kartal gibi aşmayı öğrenelim. Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur, çünkü o fırtınaların daha yukarısından uçacak güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

Josef de Souza ve Alex Teixeira ailesi Kapadokya gezisinde!

Süper Lig'in ilk yarısını Beşiktaş, 28 puanla lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kapatmıştı.

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Josef de Souza'dan imalı yeni yıl paylaşımı! "Kartalı durdurabilecek bir fırtına yoktur"
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