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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Manchester City’nin yıldızına saldırı şoku!

Manchester City’nin yıldızına saldırı şoku!
Manchester City'de forma giyen Joao Cancelo, yeni yıla kâbusla girdi. Portekizli yıldız, hırsızlık için evine giren 4 kişi tarafından saldırıya uğradı. Tecrübeli futbolcunun, ailesini korumaya çalışırken yüzüne ve vücuduna darbeler aldığı öğrenildi. Instagram hesabından yüzünün halini gösteren fotoğraf paylaşan Cancelo, "Evdeki bütün mücevherleri çaldılar ve yüzümü bu hale getirdiler. İnsanlar nasıl böyle saçma şeyler yapabiliyor anlamıyorum. Benim için en önemli şey ailemin iyi olması" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Di Maria (PSG), Zahavi (PSV), Dele Alli (Tottenham), Smalling (Roma) gibi ünlü futbolcuların da evi soyulmuştu.

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Manchester City’nin yıldızına saldırı şoku!
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