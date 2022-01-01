Manchester City’nin yıldızına saldırı şoku!

Manchester City'de forma giyen Joao Cancelo, yeni yıla kâbusla girdi. Portekizli yıldız, hırsızlık içinevine giren 4 kişi tarafından saldırıyauğradı. Tecrübeli futbolcunun, ailesini korumaya çalışırken yüzüne ve vücuduna darbeler aldığı öğrenildi. Instagram hesabından yüzünün halini gösteren fotoğraf paylaşan Cancelo, "Evdeki bütün mücevherleriçaldılar ve yüzümü bu hale getirdiler. İnsanlar nasıl böyle saçma şeyler yapabiliyor anlamıyorum. Benim için en önemli şey ailemin iyi olması" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Di Maria (PSG), Zahavi (PSV), Dele Alli (Tottenham), Smalling (Roma) gibi ünlü futbolcuların da evi soyulmuştu.