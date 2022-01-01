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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Nwakaeme’den videolu müjde

Nwakaeme’den videolu müjde
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, kas bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı. Bu süre zarfında tedavisi yapılan ve izinli olarak ülkesine giden 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya videoyla müjdeli haber verdi. Antrenman görüntülerini Avcı'ya ileten yıldız futbolcunun, ligin ikinci yarısının ilk maçında (Yeni Malatya) sahada olacağını söylediği öğrenildi. Djaniny ve yeni transfer Kouassi'nin Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle o bölgede çok fazla alternatifi kalmayan Avcı da Nwakaeme'den gelen bu haberle rahat bir nefes aldı.

CARLOS SALCEDO RESMEN AÇIKLADI
Trabzonspor, G.Saray'ın da ilgilendiği Carlos Salcedo'yu gündemine aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Meksikalı stoperin sosyal medya hesabına bordo-mavili taraftarlar, "Come to Trabzonspor" mesajı yağdırdı. Tigres forması giyen başarılı oyuncu da sosyal medya üzerinden transfer iddialarına yönelik, "Hem Trabzonspor hem de Galatasaray benimle ilgileniyor, süreci bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM 5'Lİ PARMAK ISIRTTI
Süper Lig'de 19 hafta oynanan ligin ilk yarısında Trabzonsporlu futbolcular performanslarıyla da kendilerini kanıtladı. Ligde 6 gol + 6 asistle en fazla skor katkısı yapan 3. oyuncu Nwakaeme olurken, golle biten hücumlarda en fazla yer alan ilk 12 oyuncudan 5 tanesi Trabzonspor'dan çıktı. Bu futbolcular Nwakaeme, Hamsik, Cornelius, Bakasetas ve Djaniny. Bu beşli toplamda 29 gole imza attı. Trabzonspor'da ligde maç başına en fazla pas yapan ikinci oyuncu da Marek Hamsik oldu.

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Nwakaeme’den videolu müjde
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