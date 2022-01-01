Sinan Bolat operasyonu

Kaleci arayışına çıkan Aslan, 2014-15’te G.Saray forması giyen Sinan Bolat’ı gündemine aldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki eldiven, bedelsiz alınmaya çalışılacak
Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı OkanKocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisiSinan Bolat'ı gündemine aldı. Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'adönmeye sıcak bakıyor ve devre arasındabu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalışampiyonluğun geldiği Türkiye Kupasıfinalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlueldiven, tecrübesiyle güven veriyor.
SEZON BİTİNCE GÖRÜŞELİM!
Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 goleimzasını koyan Halil'in bonservisininalınmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak. Forvet arkası pozisyondadaha rahat eden Halil, Galatasaray'da8.5 milyon TL garanti ücretiyle enfazla kazanan yerli konumunda.
195 BİN EURO'LUK SORUŞTURMA
G.Saray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı. Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı. %10'u 77bin Euro aştığı finansal raporlarayansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.
SÜPER LİG'E 3 YENİ HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden isimler belirlendi. TFF yaptığı açıklamayla, Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay'ın (İstanbul) Süper Lig'e yükseldiğini bildirdi.