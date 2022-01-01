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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Sinan Bolat operasyonu

MEHMET ÖZCAN
Sinan Bolat operasyonu

Kaleci arayışına çıkan Aslan, 2014-15’te G.Saray forması giyen Sinan Bolat’ı gündemine aldı. Sezon sonu kontratı bitecek olan 33 yaşındaki eldiven, bedelsiz alınmaya çalışılacak

Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.

SEZON BİTİNCE GÖRÜŞELİM!
Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak. Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda.

195 BİN EURO'LUK SORUŞTURMA
G.Saray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı. Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı. %10'u 77 bin Euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.

SÜPER LİG'E 3 YENİ HAKEM
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesinde Süper Lig ve A klasman hakemliğine terfi eden isimler belirlendi. TFF yaptığı açıklamayla, Kadir Sağlam (Ankara), Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul) ve Çağatay Altay'ın (İstanbul) Süper Lig'e yükseldiğini bildirdi.

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Sinan Bolat operasyonu
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