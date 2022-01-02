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Giriş Tarihi: 2.1.2022 21:11 Son Güncelleme: 2.1.2022 21:13

Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri! Trabzonspor'da kalacak mı?

Bakasetas’tan şampiyonluk sözleri! Trabzonspor’da kalacak mı?

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunan basınına röportaj verdi. Yıldız oyuncu geleceğiyle alakalı sorulara yanıt verirken, bu sezonki performansına da değindi.

Süper Lig'de bu sezon lider Trabzonspor'un en önemli isimlerinden birisi olan Anastasios Bakasetas, liglere verilen devre arasında ülkesinde yayın yapan OPEN TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu, Trabzonspor'daki geleceğini değerlendirdi ve Trabzon'da yaşadıklarını anlattı.

Bakasetas'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yıl her şey çok iyi gidiyor. Lige çok iyi başladık. İstikrarlı bir gidişatımız var. Tutarlılık ve istikrarlılık bize önemli bir avantaj sağladı. Türkiye'de iyi günlerde olduğu gibi kötü zamanlarda da sevgi ve destek gördüm. En başından beri harika duygular hissettim."

"TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İSTİYORUM"

Bakasetas, geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Şu anda sadece Trabzonspor'da şampiyonluk kazanmak istiyorum. Takımın mutlu olmasını istiyorum. Sonrasında neler olacaklarını bilemeyiz." şeklinde cevap verdi.

Bu sezon Trabzonspor formasını toplamda 21 resmi maçta terleten Bakasetas, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.

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Bakasetas'tan şampiyonluk sözleri! Trabzonspor'da kalacak mı?
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