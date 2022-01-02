Bakasetas’tan şampiyonluk sözleri! Trabzonspor’da kalacak mı?

Bakasetas'ın açıklamaları şöyle:

"Bu yıl her şey çok iyi gidiyor. Lige çok iyi başladık. İstikrarlı bir gidişatımız var. Tutarlılık ve istikrarlılık bize önemli bir avantaj sağladı. Türkiye'de iyi günlerde olduğu gibi kötü zamanlarda da sevgi ve destek gördüm. En başından beri harika duygular hissettim."