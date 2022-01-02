Bekle-gör taktiği

Lazio, Kosovalı forvet için 12 milyon Euro fiyat belirledi ancak henüz talibi çıkmadı. Sarı-lacivertliler, transferin sonuna doğru kiralama teklifi ile işi bitirmek istiyor
Fenerbahçe, 2020 eylülde 17.5 milyon Euro bonservisle Lazio'ya sattığı eski oyuncusu Vedat Muriqi'i isterken, 27 yaşındaki golcü de yeniden sarılacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle de kulübündenİstanbul'a dönebilmekiçin kolaylık istedi. Lazio yönetimi oyuncunun fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak henüz Vedat'ın bir talibi çıkmadı. İtalyan ekibinin, transferin son günlerine doğru kiralama seçeneklerini değerlendirebileceği gelen bilgiler arasında. Kanarya bu noktada devreye girecek ve 1.5 yıllığına Vedat Muriqi'i kiralamak için teklifini yapacak. F.Bahçe'nin sözleşmeyesatın alma maddesieklemeyi kabul edebileceğide belirtiliyor.
YENİ ADAY OKAN BURUK
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Okan Buruk oldu. 2017-18'de Akhisar'laTürkiye Kupası, 2019-20 sezonundaBaşakşehir'le Süper Lig şampiyonluğuyaşayan 48 yaşındaki teknik adam, sezon başında da düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti. Kariyerine tekrar kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürüleceği öğrenildi.