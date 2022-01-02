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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Bekle-gör taktiği

VOLKAN DEMİR
Bekle-gör taktiği

Lazio, Kosovalı forvet için 12 milyon Euro fiyat belirledi ancak henüz talibi çıkmadı. Sarı-lacivertliler, transferin sonuna doğru kiralama teklifi ile işi bitirmek istiyor

Fenerbahçe, 2020 eylülde 17.5 milyon Euro bonservisle Lazio'ya sattığı eski oyuncusu Vedat Muriqi'i isterken, 27 yaşındaki golcü de yeniden sarılacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Bu nedenle de kulübünden İstanbul'a dönebilmek için kolaylık istedi. Lazio yönetimi oyuncunun fiyatını 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak henüz Vedat'ın bir talibi çıkmadı. İtalyan ekibinin, transferin son günlerine doğru kiralama seçeneklerini değerlendirebileceği gelen bilgiler arasında. Kanarya bu noktada devreye girecek ve 1.5 yıllığına Vedat Muriqi'i kiralamak için teklifini yapacak. F.Bahçe'nin sözleşmeye satın alma maddesi eklemeyi kabul edebileceği de belirtiliyor.

YENİ ADAY OKAN BURUK
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Okan Buruk oldu. 2017-18'de Akhisar'la Türkiye Kupası, 2019-20 sezonunda Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, sezon başında da düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti. Kariyerine tekrar kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürüleceği öğrenildi.

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