Güçlü bir golcü ve akıllı orta saha şart

SORU: Avrupa'da grup lideri olan G.Saray, lig ve Türkiye Kupası'nda havlu attı. Bu fark nereden kaynaklanıyor? 2. yarıda neler bekliyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, sezonu 13 Haziran'da açtı, 28 Aralık'taki Denizli maçı dahil lig, Avrupa ve kupa olarak 32 maça çıktı. Bu tablo neredeyse bir lige eşit. Genç, yenive kaliteleri tartışılan oyunculardankurulu G.Saray, uzunperiyotta zihinsel ve fizikselsıkıntılar yaşadı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, sık kadro değişikliği yaparak bir istikrarı yakalayamadı, oyun ritmini tutturamadı. Avrupa'daki başarının temelinde sahaya yansıyan kompakt futbolun etkisi var. Özellikle bu oyun anlayışında oyuncular geniş alanda oynamadıkları için rakibe pozisyon vermediler, az enerji harcadılar, dikkatli oynayıp gruptan yenilgisiz çıktılar. Terim'in, Avrupa'dakioyunu lige taşımaması büyükhataydı. Özellikle skor olarak öne geçilen maçlarda Avrupa'daki oyun modeline dönmemek ciddi kayıplara neden oldu. G.Saray'ın hedefi ikinci yarı şöyle olmalı; kaliteli futbolcu maç aldırır,güçlü golcü maç kazandırır,oyuna akıl koyan orta sahatakımı oynatır!
İDEAL 11'İ BULAMADI RUMENLER TUTMADI! ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray yeni bir yapılanmaya yöneldi ve kadroyu gençleştirdi. Ancak bir türlü ideal 11 sahaya yansımadı. Fatih Terim gerçekforvetini bulamadı. Diagne zaman zaman parlıyordu, Mohamed fiziksel sıkıntı yaşıyordu. Halil'in de ne zaman ne yapacağı soru işareti. Marcao-Kerem arasındaki problemden dolayı Brezilyalı'dan uzun süre faydalanılamadı. Büyük ümitlerle transfer edilen iki Rumen futbolcudan (Morutan-Cicaldau) beklenen katkı gelmedi. Sonuçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde başarılı olsa da Türkiye'de kimsenin tahmin edemeyeceği kötü performans sergiledi. Üstüne üstlük TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor'a elendi. Önlerindekitek hedef AvrupaLigi'nde gidebileceğikadar ilerlemek.
YEDEK ÇİPE İSE GARİPLİK VAR BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'da namağlup mart ayına gitmek önemli ama iki kulvarda yarışa veda etmek çok daha önemli... Galatasaray, orta sahada Fernando'dan beri doğru adamı bulamadı. Oyunun kalbi ortasahayı küçümseyenbir transfer politikasıvar. Defans hattına 7-8 milyon Euro'luk üç stoper alındı. Santrfora 13 milyon Euro bonservis, bir diğerine yıllık 5-6 milyon Euro ücret verilirken orta saha, kiralıklarla ya da G.Saray'ı ileri taşıyamayacak oyuncularla dolduruldu. Muslera'nın yedeği İsmail Çipe ise burada bir gariplik var. Her değişim sancılıdır. Ülkesinde sürekli zirve yarışı veren bir kulübün böylesine radikal bir gençlik operasyonuna girişmesi Avrupa'da pek rastlanılacak bir durum değil. Eldeki orta saha oyuncularıyla olmadı, olacak gibi de değil. G.Saray'ın iyi 6 ile8 numaraya ve iyibir kaleciye ihtiyacıvar. Bazen aradığınız gözünüzün dibindedir. Bunu Abdullah Avcı, Bakasetas ve Siopis transferiyle başardı. Galatasaray da Melo transferinde fırsatçıydı, benzer bir hamleyi de Hamsik için yapabilirlerdi. Yapmayınca fark işte19 puan oluyor.
DAHA İYİ YETENEKLER GELMELİ ALİ GÜLTİKEN: Avrupa'nın farklı bir motivasyonu var. Bunun katkısı oldu diyebiliriz. Amaen büyükfark, oyun seçimindenkaynaklanıyor. Avrupa maçlarını daha kontrollü ve savunma öncelikli oynamak durumundasınız. Böyle olunca daha az pozisyon veren, daha çok alan bulan bir futbol ortaya çıkıyor. G.Saray, Avrupa maçlarında bu oyun şekli ile başarılı oldu. Ligde farklı bir tercih var. İçeride ve dışarıda daha baskın ve rakibin üzerine çıkarak oynamak istediğinizde bu sefer arkada alan bırakıyorsunuz. Burada hata yaptığınızda işler istediğiniz gibi olmuyor. G.Saray'ın temel problemi bu. İkincisi, daralan oyununda ortaalan ve beklerindendaha çok katkıalması lazım. Daha iyi yeteneklere ihtiyaç var.