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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Güçlü bir golcü ve akıllı orta saha şart

Güçlü bir golcü ve akıllı orta saha şart
SORU: Avrupa'da grup lideri olan G.Saray, lig ve Türkiye Kupası'nda havlu attı. Bu fark nereden kaynaklanıyor? 2. yarıda neler bekliyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, sezonu 13 Haziran'da açtı, 28 Aralık'taki Denizli maçı dahil lig, Avrupa ve kupa olarak 32 maça çıktı. Bu tablo neredeyse bir lige eşit. Genç, yeni ve kaliteleri tartışılan oyunculardan kurulu G.Saray, uzun periyotta zihinsel ve fiziksel sıkıntılar yaşadı. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, sık kadro değişikliği yaparak bir istikrarı yakalayamadı, oyun ritmini tutturamadı. Avrupa'daki başarının temelinde sahaya yansıyan kompakt futbolun etkisi var. Özellikle bu oyun anlayışında oyuncular geniş alanda oynamadıkları için rakibe pozisyon vermediler, az enerji harcadılar, dikkatli oynayıp gruptan yenilgisiz çıktılar. Terim'in, Avrupa'daki oyunu lige taşımaması büyük hataydı. Özellikle skor olarak öne geçilen maçlarda Avrupa'daki oyun modeline dönmemek ciddi kayıplara neden oldu. G.Saray'ın hedefi ikinci yarı şöyle olmalı; kaliteli futbolcu maç aldırır, güçlü golcü maç kazandırır, oyuna akıl koyan orta saha takımı oynatır!

İDEAL 11'İ BULAMADI RUMENLER TUTMADI!
ÖMER ÜRÜNDÜL: G.Saray yeni bir yapılanmaya yöneldi ve kadroyu gençleştirdi. Ancak bir türlü ideal 11 sahaya yansımadı. Fatih Terim gerçek forvetini bulamadı. Diagne zaman zaman parlıyordu, Mohamed fiziksel sıkıntı yaşıyordu. Halil'in de ne zaman ne yapacağı soru işareti. Marcao-Kerem arasındaki problemden dolayı Brezilyalı'dan uzun süre faydalanılamadı. Büyük ümitlerle transfer edilen iki Rumen futbolcudan (Morutan-Cicaldau) beklenen katkı gelmedi. Sonuçta Galatasaray, Avrupa Ligi'nde başarılı olsa da Türkiye'de kimsenin tahmin edemeyeceği kötü performans sergiledi. Üstüne üstlük TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor'a elendi. Önlerindeki tek hedef Avrupa Ligi'nde gidebileceği kadar ilerlemek.

YEDEK ÇİPE İSE GARİPLİK VAR
BÜLENT TİMURLENK: Avrupa'da namağlup mart ayına gitmek önemli ama iki kulvarda yarışa veda etmek çok daha önemli... Galatasaray, orta sahada Fernando'dan beri doğru adamı bulamadı. Oyunun kalbi orta sahayı küçümseyen bir transfer politikası var. Defans hattına 7-8 milyon Euro'luk üç stoper alındı. Santrfora 13 milyon Euro bonservis, bir diğerine yıllık 5-6 milyon Euro ücret verilirken orta saha, kiralıklarla ya da G.Saray'ı ileri taşıyamayacak oyuncularla dolduruldu. Muslera'nın yedeği İsmail Çipe ise burada bir gariplik var. Her değişim sancılıdır. Ülkesinde sürekli zirve yarışı veren bir kulübün böylesine radikal bir gençlik operasyonuna girişmesi Avrupa'da pek rastlanılacak bir durum değil. Eldeki orta saha oyuncularıyla olmadı, olacak gibi de değil. G.Saray'ın iyi 6 ile 8 numaraya ve iyi bir kaleciye ihtiyacı var. Bazen aradığınız gözünüzün dibindedir. Bunu Abdullah Avcı, Bakasetas ve Siopis transferiyle başardı. Galatasaray da Melo transferinde fırsatçıydı, benzer bir hamleyi de Hamsik için yapabilirlerdi. Yapmayınca fark işte 19 puan oluyor.

DAHA İYİ YETENEKLER GELMELİ
ALİ GÜLTİKEN: Avrupa'nın farklı bir motivasyonu var. Bunun katkısı oldu diyebiliriz. Ama en büyük fark, oyun seçiminden kaynaklanıyor. Avrupa maçlarını daha kontrollü ve savunma öncelikli oynamak durumundasınız. Böyle olunca daha az pozisyon veren, daha çok alan bulan bir futbol ortaya çıkıyor. G.Saray, Avrupa maçlarında bu oyun şekli ile başarılı oldu. Ligde farklı bir tercih var. İçeride ve dışarıda daha baskın ve rakibin üzerine çıkarak oynamak istediğinizde bu sefer arkada alan bırakıyorsunuz. Burada hata yaptığınızda işler istediğiniz gibi olmuyor. G.Saray'ın temel problemi bu. İkincisi, dar alan oyununda orta alan ve beklerinden daha çok katkı alması lazım. Daha iyi yeteneklere ihtiyaç var.

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Güçlü bir golcü ve akıllı orta saha şart
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