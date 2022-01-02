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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Manchester City 90+3’te güldü

Manchester City 90+3’te güldü
Premier Lig'de zirvede yer alan Manchester City, 2022'nin ilk maçında Arsenal'i yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Deplasmanda Topçular ile karşılaşan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2-1'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Arsenal, Saka'nın 31'deki golüyle öne geçerek skor avantajıyla ilk devreyi önde kapattı. Ancak ikinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Manchester ekibi, 57'de Mahrez ile penaltıdan skoru eşitledi. 90+3'te oluşan karambolde Rodri'nin son dokunuşu sonucu belirledi: 1-2. Guardiola'nın takımı 53 puana yükselirken, Arsenal 35 puanda kaldı.

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Manchester City 90+3’te güldü
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