Manchester City 90+3’te güldü

PremierLig'de zirvede yer alan Manchester City, 2022'nin ilk maçında Arsenal'i yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Deplasmanda Topçular ile karşılaşan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2-1'lik skorla üç puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi Arsenal, Saka'nın 31'deki golüyleöne geçerek skor avantajıyla ilk devreyiönde kapattı. Ancak ikinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Manchester ekibi, 57'de Mahrez ile penaltıdan skoru eşitledi. 90+3'te oluşan karamboldeRodri'nin son dokunuşu sonucu belirledi:1-2. Guardiola'nın takımı 53 puana yükselirken, Arsenal 35 puanda kaldı.