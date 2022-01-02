Real Madrid’i Enes Ünal yıktı! Getafe’de tarihe geçen performans...

Avrupa'nın beş büyük ligleri arasında en çok izlenen liglerden birisi olan İspanya La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, ligin 19. haftasında Real Madrid'i yıkan golü kaydetti.
La Liga'da 2022 yılının ilk maçında Real Madrid'i konuk eden Getafe, İspanyol devini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Sezon başında performansıyla eleştirilen isimlerden birisi olan Enes Ünal, son 9 maçta attığı 6 golle büyük bir sıçrayışa imza attı ve Getafe'yi sırtlayan isim oldu.
Düşme hattından kurtulmak isteyen Getafe, bu sezon yalnızca 13 gol kaydetti. Enes Ünal ise sadece 13 gol atan takımında 6 golün sahibi oldu.
YILIN İLK GOLÜYLE TARİHE GEÇTİ
2022 yılının ilk maçında Real Madrid karşısına çıkan Getafe'de takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, aynı zamanda La Liga'da 2022 yılının ilk golünü attı ve tarihe geçti.
Getafe, bu önemli galibiyetle La Liga'da 18 puana ulaştı ve 16. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 46. sırada kaldı. Bu sonuçla lider Real Madrid, ligde 11 maç sonra yenilgi almış oldu.