Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'i Enes Ünal yıktı! Getafe'de tarihe geçen performans...
Giriş Tarihi: 2.1.2022 17:56 Son Güncelleme: 2.1.2022 18:09

Real Madrid'i Enes Ünal yıktı! Getafe'de tarihe geçen performans...

Real Madrid’i Enes Ünal yıktı! Getafe’de tarihe geçen performans...

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, La Liga'da 2022 yılının ilk maçında golünü attı ve tarihe geçti. Sahasında Real Madrid'i konuk eden Getafe, Enes Ünal'ın golüyle karşılaşmadan 3 puanı almayı başardı.

Avrupa'nın beş büyük ligleri arasında en çok izlenen liglerden birisi olan İspanya La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, ligin 19. haftasında Real Madrid'i yıkan golü kaydetti.

La Liga'da 2022 yılının ilk maçında Real Madrid'i konuk eden Getafe, İspanyol devini 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.

Sezon başında performansıyla eleştirilen isimlerden birisi olan Enes Ünal, son 9 maçta attığı 6 golle büyük bir sıçrayışa imza attı ve Getafe'yi sırtlayan isim oldu.

Düşme hattından kurtulmak isteyen Getafe, bu sezon yalnızca 13 gol kaydetti. Enes Ünal ise sadece 13 gol atan takımında 6 golün sahibi oldu.

YILIN İLK GOLÜYLE TARİHE GEÇTİ

2022 yılının ilk maçında Real Madrid karşısına çıkan Getafe'de takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, aynı zamanda La Liga'da 2022 yılının ilk golünü attı ve tarihe geçti.

Getafe, bu önemli galibiyetle La Liga'da 18 puana ulaştı ve 16. sıraya yükseldi. Real Madrid ise 46. sırada kaldı. Bu sonuçla lider Real Madrid, ligde 11 maç sonra yenilgi almış oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Prof. Dr. Ömer Özkan SABAH'a konuştu! Sağlık hizmetini Türkiye kadar halkın önüne seren bir ülke yok
İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!
CHP'li başkan ağırlama masrafında rekor kırdı! Tam 8.5 milyon TL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan omicron uyarısı!
Katliam gibi kazada şok detay! 7 kişi hayatını kaybetmişti
SON DAKİKA | Meclis'in yeni yıldaki ilk işi belli oldu: Stokçuluk yapanlar şimdi yandı
3000 yıllık lahitin sırrı ortaya çıktı: Firavunun yüzü görüntülendi
Hatem Teyze, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini anlattı: Liderimizin büyüklüğüne, hassasiyetine, şahsiyetine hayran kaldık
İran'da yürekleri dağlayan olay! Çocuklarını kurtardı, ama kendini kurtaramadı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'i Enes Ünal yıktı! Getafe'de tarihe geçen performans...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA