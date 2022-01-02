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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Samet operasyonu

YUNUS EMRE SEL
Samet operasyonu

Mavi Şimşekler, bu transfere karşılık bordo-mavililerden Abdulkadir Parmak ya da Yusuf Sarı’yı istedi

Edgar Ie'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle stopere transfer kararı alan Trabzonspor'un öncelikli hedefi yabancı savunmacı. Ancak yerli adaylar için de çalışmalar başladı. Bordomavililer, bu kapsamda Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'a talip oldu. İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde Mavi Şimşekler'in, Samet'e karşılık Abdulkadir Parmak ya da Yusuf Sarı'yı takasta istediği öğrenildi. Trabzonspor'un, tecrübeli bir yabancı isimle anlaşamaması durumunda 27 yaşındaki Samet için girişimlerine hız vereceği belirtildi.

TRONDSEN GİRESUN YOLCUSU
Trabzonspor'un ilk yarıda sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Anders Trondsen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Giresunspor'un talip olduğu Norveçli oyuncu, bordomavililerin yapacağı kısa süreli kampa katılacak. Ancak yeni transferlerin gelmesinin ardından büyük ihtimalle Giresunspor'un yolunu tutacak.

YENİ MALATYASPOR MESAİSİ BAŞLIYOR
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncularına verdiği 4 günlük izin sona erdi. Trabzonspor, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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Samet operasyonu
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