Son dakika... PSG’ye Messi’den kötü haber! Arjantinli yıldız Covid-19’a yakalandı

Son dakika... Fransız devi PSG, 4 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını duyurdu. Paris Saint-Germain, Lionel Messi'nin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi.
Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi, bu sezon ligde 11 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 gole imza attı.
Bu arada sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Neymar'ın tedavisine 9 Ocak'a kadar ülkesi Brezilya'da devam edileceği, 3 hafta sonra yeniden antrenmanlara çıkmasının beklendiği de ifade edildi.