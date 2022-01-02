Son dakika... PSG’ye Messi’den kötü haber! Arjantinli yıldız Covid-19’a yakalandı

Sezon başında PSG'ye transfer olan Messi, bu sezon ligde 11 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 gole imza attı.

Bu arada sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Neymar'ın tedavisine 9 Ocak'a kadar ülkesi Brezilya'da devam edileceği, 3 hafta sonra yeniden antrenmanlara çıkmasının beklendiği de ifade edildi.