Beşiktaş'ın ara transfer döneminde takıma kimleri transfer edileceği merak ediliyor. Çifte şampiyonluk sonrası bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken ve ligde de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözden çıkarılan isimler netleşmeye başladı.
VİDA'NIN YÜKSEK ÜCRET TALEBİ SONRASI KARAR!
Beşiktaş yönetiminin sözleşme yenilemek için önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro'yu da reddeden Hırvat stoper 2 milyon Euro ısrarını sürdürüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun hem performansının düşüklüğü hem de istediği rakamda ısrarcı olması yönetimi yeni bir karara sevk etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Vida'nın mukavele yenileme görüşmelerini askıya aldı.
VİDA'NIN GİTMESİNE İZİN VERİLDİ
Yıllık 3.4 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Yönetim, devre arasında teklif gelmesi halinde Vida'nın gidişine verecek.
VİDA, PREMİER LİG EKİBİNİN TRANSFER LİSTESİNDE İLK SIRADA
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Vida'ya Premier Lig ekibi Watford'un talip olduğu iddia edildi. The Athletic'te yer alan bir habere göre Vida, Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford'un transfer listesinde ilk sırada yer alıyor.
6 AYLIK ALACAĞI 1 MİLYON 750 BİN EURO
Ara transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Vida, 6 aylık ücreti olan 1 milyon 750 bin euro'yu da alacak. 2018 senesinde Beşiktaş'a bonservis bedeli olmadan Hırvat stoper 151 maçta 15 gol attı.
DEVRE ARASINDA SADECE FIRSAT TRANSFERİ YAPILACAK
Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünmüyor. Ancak; siyah beyazlılar, bir fırsat transferi çıkarsa da hayır demeyecek. Bu fırsat transferinin önceliği ise santrfor olacak ve en yakın isim yine Cenk Tosun. Geçen sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş'ta, ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç haftadır Everton'ın maç kadrolarına girerek kısa da olsa süre almaya başlamıştı.
6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Cenk'in, yeniden Beşiktaş'a dönme durumu ise, kiralık ücretinin olmaması ve ikinci devrede alacağı paranın büyük bölümünün Everton tarafından karşılanması gibi fırsat şartlarına bağlı. Sözleşmesinin feshedilerek boşa çıkması da Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olarak duruyor.
Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N'sakala, Lens ve Douglas'ı takımdan göndermek olacak.